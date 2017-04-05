علي الحاج : متمسكون بالحريات ولم نحسم أمر المشاركة

الخرطوم 5 أبريل 2017- أعلن الأمين العام للمؤتمر الشعبي، د. علي الحاج، تمسك حزبه بالحريات وبسطها بواسطة القانون من خلال تضمينها في الدستور، ونفى تقدمه بقائمة للمشاركة في الحكومة المرتقب إعلانها قائلا أن المشاورات لازالت جارية.

علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي ..صورة لـ(سودان تربيون)

وأكد الحاج، خلاله لقائه أجهزة الاعلام، بمنزله مساء الأربعاء، إن المؤتمر الشعبي لم يحسم أمر المشاركة بعد، ولا زالت الإجتماعات والمشاورات حولها مستمرة.

وأجاز المؤتمر العام للشعبي الذي انعقد الأسبوع الماضي، قرار المشاركة في حكومة "الوفاق الوطني" التي ينتظر تشكيلها خلال أيام، تتويجاً لمخرجات حوار داخلي أمتد لنحو ثلاث سنوات، لكنه رهن الخطوة بانفاذ وثيقة الحريات التي تتحدث عن تقليص صلاحيات جهاز الأمن واتاحة حرية النشاط السياسي والحد من الإعتقالات ومضايقة المعارضين.

وأضاف الحاج "هناك جوانب لا زلنا نتشاور فيها داخلياً لا بد من حسمها، لا بد أن نعلم كيف ننفذ مخرجات الحوار، نريد أن نعلم ما يلينا تنفيذه من قضايا لنأتي لها بوزراء يناسبونها، سنأتي بوزير يكون مقيد ببرنامج مخرجات الحوار يمكننا أن ننحيه إن لم يلتزم".

وكشف الأمين العام ، عن لقاء جمعه برئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، ليل الإثنين، أجريت فيه مشاورات حول مشاركة الشعبي في الحكومة المقبلة وقضايا أخرى.

مؤكداً أن اللقاء تم بمبادرة من رئيس الوزراء، مضيفاً "اللقاء في إطار التشاور وليس لدي ما أخفيه عنكم".

وشدد على أن الحزب يحتاج لمشاركة فاعلة لكنه لم يقدم حتى الآن اسماً لمنصب في الحكومة، وأردف "الشعبي لم يناقش حتى الآن من يمثله في الحكومة، نريد أن نعرف الوزارت التي نشغلها، ومعرفتها عندنا أهم ممن يشغلونها".

وأعلن علي الحاج التمسك بالحريات وبسطها بالقانون من خلال تضمينها في الدستور، مردفاً "هنالك قدر من الحريات، ممنوحة ولكننا نريدها حريات بالدستور، وسنسعى لذلك".

وأوضح أن مخرجات الحوار الوطني ان لم تجد طريقها للدستور ستكون مجرد اعلان سياسي، واضاف "سنتمسك بمخرجات الحوار سنين عددا اذا إقتضى الأمر".

وشدد الحاجً على أن المخرجات "ليس للزينة توضع على الرف"، وانما برنامج سيعمل الشعبي على اقناع الممانعين بها من خلال تضمينها في الدستور، مبيناً أنه المخرجات "قد لا تنفذ لكن الشعبي لن يتفرج على عدم تنفيذها".

وقال إن قضية الحريات لا زالت في مرحلة الإجراءات ولم تحسم بعد، مشيراً للقائه برئيس البرلمان ورئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، بدرية سليمان حول ذات القضايا.

وقلل علي الحاج من إسقاط البرلمان لمادة زواج التراضي من التعديلات الدستورية، قائلاً إن الأمر لا يحتاج للضجة التي صحبته، مضيفاً "هنالك قضايا أخرى .. وهي أهم عندنا من المشاركة، لا بد أن تمر القضايا التي على منضدة البرلمان".

وتابع "نحن ندعو لحوار فيه حرية كاملة ولذلك لا بد ان تكون هنالك حكومة قوية بالقانون وليس الدبابات، وعلى الإعلام ان يرتفع لذاك المستوى وينشغل بالقضايا العظمى لا بصغائر الأمور".

وأضاف أمامنا مسؤولية كبيرة فيما يختص بالحريات، يتحدثون عن سلام قبل الحريات لأن جهات قد تستغل الحريات ضد السلام، هذا حديث لا معنى له، سنسعى لتظيم الحرية بالقانون كما تنظم القوانين حركة المرور".

وقال إن القوانين الموجودة اليوم مقيدة للحريات وليست منظمة لها، مشيراً إلى أن الحريات "يستفيد منها الكل حتى جهاز الأمن الذي يصادرها".