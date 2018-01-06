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عمدة للنازحين بدارفور يطالب بفتح بلاغات ضد موسى هلال

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الفاشر 6 يناير 2018 - طالب أحد عمد النازحين بشمال دارفور الحكومة السودانية بفتح بلاغات ضد الزعيم القبلي موسى هلال لمسؤوليته عن انتهاكات وقعت في بدايات الصراع المسلح بدارفور.

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زعيم قبيلة المحاميد المعروف الشيخ موسى هلال..صورة لـ(سودان تربيون)

وقال العمدة موسى مختار بوش أحد مشائخ النازحين بمنطقة طويلة في ولاية شمال دارفور لـ "سودان تربيون" السبت، إن هلال وقواته استباحوا المنطقة في مطلع العام 2003م ونهبوا أموالهم وقتلوا ذويهم.

ويوصف هلال على نطاق واسع في دارفور بأنه زعيم مليشيا الجنجويد، التي ناصرت الحكومة السودانية في حربها على المتمردين بالإقليم الواقع غربي البلاد.

وقال العمدة "انا موسى مختار بوش من معسكر رواندا بطويلة، في يوم الجمعة الثامن والعشرين من فبراير عام 2003 جاءت 60 سيارة لاند كروزر وخيول وجمال أحرقوا طويلة ونهبوا مبالغ طائلة وقتلوا العشرات منهم العمدة محمد محمود".

وتابع "نحن كأهالي طويلة ضد موسى هلال ونطالب الوالي عبر المعتمد بفتح بلاغات لأخذ حقوقنا لأننا متضررين وطويلة الآن آمنه بعد دخول قوات الدعم السريع ".

ويحمل الاف النازحين في دارفور الزعيم موسى هلال وقواته مسؤولية حرق قراهم ونهب ممتلكاتهم اثناء المعارك التي اندلعت في دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة بحجة دعم الأهالي للحركات المسلحة.

واعتقلت الحكومة السودانية أوائل شهر ديسمبر من العام الماضي موسي هلال وأبناءه الثلاثة، عقب معارك ضارية في بلدة (مستريحة) التابعة لولاية شمال دارفور، لعد مقاومته حملة جمع السلاح.

ودونت قوات الدعم السريع بلاغات في مواجهة الشيخ موسى هلال برفقته 23 من قيادات عسكرية وسياسية في مجلس الصحوة من بينهم علي رزق الله الشهير بالسافنا.



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