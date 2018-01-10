إطفاء كامل للكهرباء في السودان أثناء خطاب للبشير بالرصيرص

الخرطوم 10 يناير 2018 ـ تعرض السودان لحالة إطفاء كامل للتيار الكهربائي، الأربعاء، وتزامن الإطفاء مع خطاب للرئيس عمر البشير كان منقولا على الهواء في الفضائيات والإذاعات المحلية من الرصيرص بولاية النيل الأزرق.

الرئيس عمر البشير يلوح بعصاته محييا الجماهير بعد افتتاح تعلية خزان الروصيرص في اطار احتفالات البلاد بعيد الاستقلال في 1 يناير 2013 -رويترز

وأثناء خطاب الرئيس خرجت القنوات الفضائية من البث المباشر جراء الإطفاء الكامل للشبكة الكهرباء الذي عم جميع مدن البلاد.

وقال المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء في بيان: "ينوه المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء عن حدوث إطفاء كامل للشبكة، وإنه تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد، وسترجع الكهرباء تدريجيا".

ولاحقاء أفاد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء محمد عبد الرحيم جاويش، في مجموعة واتساب تضم إدارة الإعلام بالوزارة وصحفيين، باشتراك سدي مروي والرصيرص في الشبكة القومية، حيث تمت تغذية أمدرمان ووسط الخرطوم بالتيار.

وتحدث حالات الإطفاء العام للشبكة القومية في البلاد من حين لآخر وشهدت غالبية المدن في الرابع من مايو 2015، إظلاما كاملا بعد إنقطاع التيار الكهربائي، بسبب عطل فني طال الخط الناقل بين الخرطوم ومروي.

وفي 27 فبراير 2017 تعرضت غالب المدن السودانية لإطفاء كامل إثر انقطاع التيار الكهربائي، بسبب أعطال أخرجت بعض الوحدات بنظام الحماية الآلي.

ودائما ما تشكل حالات الإطفاء المفاجئ مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي، وتضطر وزارة الموارد المائية والري والكهرباء للمسارعة بإصدار بيانات لقطع الطريق أمام الشائعات.