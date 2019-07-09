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عودة خدمة الإنترنت بالسودان بعد انقطاع لأكثر من 37 يوما

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الخرطوم9 يوليو 2019 – بدأت خدمة الإنترنت في العودة التدريجية الى الهواتف المحمولة في السودان، الثلاثاء إثر حكم قضائي.

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شعار شركة خدمات الاتصالات السودانية "سوداتل"

وعادت الخدمة إلى المشتركين بعد انقطاع دام لأكثر من 37 يوما.

وأصدرت محكمة سودانية، الثلاثاء، حكم قضائي نهائي بإعادة خدمة الإنترنت للمشتركين في البلاد.

وقال المحامي عبد العظيم حسن، الذي رفع الدعوة القضائية، في تصريحات صحفية، إن محكمة الخرطوم الجزئية أصدرت قرارا نهائيا بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي شركة "زين".

وأضاف، "كما أصدرت المحكمة أمر مؤقت آخر لشركتي "إم تي إن" و"سوداني"، بإرجاع خدمات الإنترنت للمشتركين، إلى حين البت في أمر القضايا المرفوعة ضدها.

لكن المشتركين في خدمات شركة زين لم يحظوا بعودة الخدمة فوريا بينما اعيدت جزئيا الى عملاء شركة أم تي إن.

وقطعت السلطات خدمات الإنترنت في 3 يونيو الماضي، عقب فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش الذي ادى إلى مقتل 128 شخصا طبقا للجنة أطباء السودان المركزية، بينما قالت آخر إحصائية حكومية رسمية إن القتلى 61.

ونقلت وسائل إعلام محلية، الإثنين، عن المتحدث الرسمي بإسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، قوله، "إنه من المتوقع عودة خدمة الإنترنت إلى البلاد خلال يومين أو ثلاثة".

وأعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" فجر الجمعة، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.



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