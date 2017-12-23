عودة طوعية لأكثر من ألف أسرة الى ولاية جنوب دارفور

نيالا 23 ديسمبر 2017- عادت أكثر من 1046 أسرة نازحة من منطقة (شنقل طوبايا ) التابعة لولاية شمال دارفور الي محلية الوحدة بولاية جنوب دارفور طواعية بعد استقرار نسبي شهدته المنطقة.

أطفال يلهون في مخيم (كلما) للنازحين بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ـ صورة لـ (سودان تربيون)

وقال معتمد محلية الوحدة محمد ادم جابر في تصريحات صحفية بنيالا إن 1046 أسرة عادوا طوعا الي 15قرية بالمحلية بعد وصولهم الي قناعة تامة باستقرار الأوضاع الامنية وبسط هيبة الدولة.

واضاف جابر ان الأجهزة الأمنية تمكنت من اعادة الاوضاع الي طبيعتها خاصة بعد الانتشار الواسع لقوات الدعم السريع بالمنطقة مشيرا الي حجز كافة الدراجات النارية بالمنطقة تمهيدا لمصادرتها لافتا الى أنها تمثل اهم اداة لارتكاب الجريمة.

وناشد جابر المنظمات الانسانية الاجنبية منها والوطنية بأهمية الإسراع الفوري لسد حاجة العائدين لتشجيعهم على الاستقرار.

وأطلقت حكومة جنوب دارفور منذ فترة طويلة برامج العودة الطوعية بواسطة مفوضية العودة الطوعية للنازحين ولكن الغالبية العظمي من النازحين رفضوا الاستجابة نتيجة لعدم استقرار الأوضاع الامنية.