عودة نحو 350 لاجئ سوداني من معسكرات تشاد إلى غرب دارفور

الخرطوم 29 نوفمبر 2018- قالت معتمدية اللاجئين في السودان الخميس إن 353 لاجئ سوداني عادوا من مخيمات اللجوء في تشاد الى ولاية غرب دارفور.
- عائدون من تشاد الى ولاية شمال دارفور (صورة لمفوضية اللاجئين الأممية)
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن معتمد اللاجئين بولايات دارفور مجيب الرحمن محمد إن الجهات المختصّة المُتمثلة في مكتب تسجيلات الأراضي والسجل المدني أكملت ترتيبات العائدين والمتمثلة في حل قضايا الأراضي والشهادات والرقم الوطني.
وكشف عن ترتيبات لعودة مجموعة أخرى تضم 300 لاجئ الى عاصمة الولاية الجنينة في الثالث من ديسمبر المقبل.
وأضاف " ولاية شمال دارفور تستعد لاستقبال فوج آخر من اللاجئين العائدين من تشاد في نفس الشهر".
وكانت اللجنة الثلاثية المشكلة من السودان وتشاد ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت في وقت سابق من شهر سبتمبر استئناف عمليات العودة الطوعية للاجئين السودانيين من تشاد خلال نوفمبر، واستئناف إعادة اللاجئين التشاديين في السودان بحلول ديسمبر.
وتعتبر تشاد إحدى أهم البلدان المستضيفة للاجئين السودانيين إذ تأوي أكثر من 300,000 لاجئ من دارفور يعيشون في معسكرات بشرق البلاد.
وفي أبريل الماضي عاد 53 من اللاجئين السودانيين بعد أكثر من 14 عاما من اللجوء في شرق تشاد.
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن 30,000 لاجئ ربما عادوا من تشاد إلى دارفور بشكل دائم منذ عام 2015 ومع ذلك يعود البعض مؤقتاً للزراعة الموسمية بسبب التوترات الباقية في مناطقهم الأصلية.
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