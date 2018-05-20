عودة 41 إثيوبيًا بعد إطلاق سراحهم من السجون السودانية

أديس أبابا 20 مايو 2018-أعلنت إذاعة (فانا) الحكومية في اثيوبيا عودة 41 أثيوبي بعد إطلاق سراحهم من السجون السودانية.
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وبحسب تقارير فإن معظم الإثيوبيين كانوا متواجدين في السجون السودانية بسب دخولهم غير القانوني إلى السودان، بينما زُعم أن بعضهم تورط في مجموعة من الأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال والاتجار بالبشر.
ونوقشت قضية الإثيوبيين في السجون السودانية خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السودان في الشهر الماضي.
ويُعتقد أن الآلاف الإثيوبيين يدخلون السودان سنويا بصورة غير شرعية إما للعمل أو استخدامه كطريق عبور عبر البحر المتوسط إلى بلدان مختلفة في أوروبا.
وتتمتع إثيوبيا والسودان بعلاقات تاريخية قوية تعود إلى الفترة التي كانت فيها مروي وأكسوم دولتين عظيمتين، كما يوجد بين الدولتين روابط اجتماعية وثقافية قوية. وكذلك خلق نهر النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا ويمتد إلى ما وراء السودان روابط قوية بين البلدين.
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