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غازي: معالجة الموازنة لمشكلات المعاش غير مقنعة

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الخرطوم 6 يناير 2018- انتقد زعيم تحالف قوى المستقبل للتغيير، رئيس حركة (الإصلاح الآن) غازي صلاح الدين الموازنة الجديدة للحكومة التي اجازها البرلمان مؤخرا، قائلا إن معالجة الموازنة لمشكلات المعاش غير مقنعة.

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د.غازي صلاح الدين رئيس حركة (الإصلاح الآن) وتحالف قوى المستقبل

وقال لـ (سودان تربيون) السبت، أن ما جرى "يوضح عدم وجود سياسة يعتمد عليها لمعالجة المشاكل الاقتصادية والفقر، وهو ما كان ينبغي أن تمنحه الحكومة الأولوية القصوى".

وصادق البرلمان السوداني الأسبوع الماضي على موازنة العام 2018 بعجز غير مسبوق بلغ 28 مليار جنيه من جملة المبلغ المقدر بـ 173 مليار جنيه.

واستأثر قطاع الأمن والدفاع بالنصيب الأكبر من مشروع الموازنة، بمبلغ 23 مليار و888 مليون جنيه.

وفي سياق آخر قال صلاح الدين إن الاتصالات بشأن مبادرته الرامية لتوحيد الأحزاب والإصلاح السياسي لازالت مستمرة.

وأضاف " الاتصالات لا تزال جارية وفق الورقة التي قدمت واجيزت من ورشة العمل التي أعدت لهذا الغرض من الالية العليا للحوار الوطني".

وأبدى تفاؤلا بان يعين الحراك السياسي الذي سبق وأعقب الورقة على توحيد الجبهة السياسية الداخلية، مردفا " التشاور لازال متصلاً بنية اتخاذ الخطوات التالية".

وفي أواخر أكتوبر الماضي كشف غازي صلاح الدين، عن مقترح دفع به للحكومة والمعارضة لإصلاح الحركة السياسية يتضمن تقليص عدد الأحزاب.

وقال غازي وقتها في مقابلة مع (سودان تربيون) إنه طرح مسودة عامة على "بعض من بالحكومة والمعارضة" تحمل رؤية لإصلاح الحركة السياسية.

وأضاف "الحركة السياسية تعني القوى والمجموعات ذات التأثير السياسي من حيث عددها وفاعليتها وخبرتها التنظيمية وأهلية قيادتها لإدارة البلاد وحمايتها وسلامها وازدهارها".

وأوضح أن من ضمن ما تطرحه الورقة "تقوية البنية السياسية للأحزاب من خلال إدماجها وتوحيدها عن طريق سياسات تشجيعية وتحفيزية دون فرض وصاية".

وفي اتجاه ثان قاد صلاح الدين مبادرة مع مجموعة من الأجاويد للعفو عن طالب ينتمي لحزب المؤتمر السوداني المعارض أدين بقتل شرطي في أبريل الماضي وجرى الحكم عليه بالإعدام.

وعقد اجتماع يوم الجمعة بين أسرة الشرطي والوسطاء توج بموافقة الأسرة على العفو عن الطالب عاصم عمر.

وقال غازي إنه تشرف بالدعوة التي قدمت اليه للوساطة في القضية ،لكنه أستدرك بأن الجهد الذي أدى لحل المشكلة كان جماعيا ساهم فيه عدد من وجهاء المجتمع الى جانب مفوضية حقوق الإنسان.



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