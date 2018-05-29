غازي يبحث مع مساعدي الرئيس قضايا السلام والاقتصاد والانتخابات

الخرطوم 29 مايو 2018- أجرى رئيس (الاصطفاف الوطني)،غازي صلاح الدين، الثلاثاء، مباحثات مع مساعدي الرئيس السوداني، فيصل حسن ابراهيم، وموسى محمد أحمد ، كل على حده ناقشت حزمة من القضايا الراهنة على رأسها الأوضاع الإقتصادية وتحقيق السلام والتوافق حول الانتخابات المزمعة في 2020.

رئيس قوى الاصطفاف التقى مساعد البشير فيصل حسن ابراهيم

ودعا مساعد البشير ، فيصل حسن الى توسيع الحوار والتشاور السياسي بين القوى السياسية بالبلاد، لافتا الى أهمية إنزال توصيات الحوار الوطني لأرض الواقع ليكون برنامج عمل.

وقال صلاح الدين، في تصريحات صحفية إن اللقاء تناول عددا من القضايا المهمة، التي جرى الاتفاق حول بعضها وأخرى يستمر فيها مجال للنقاش، حسب قوله.

وأوضح أن اللقاء شمل قضايا معاش الناس وكيفية رفع العبء عن كاهل المواطن بجانب بحث قضايا الانتخابات وإجازة قانونها والإعداد لها، مضيفاً "بقوة الدفع السياسي والتشاور والتحاور يمكن الوصول إلى اتفاق مشترك".

وأكد أن المعطيات السياسية قابلة للتحول الى معطيات إيجابية، متعهداً ببذل جهود مقدرة لتحقيق الهدف المنشود، قائلاً إن القوى السياسية بالبلاد يمكن أن تقدم تنازلات. وأضاف "سنواصل في اللقاءات مع بقية القوى السياسية للوصول إلى رؤية مشتركة".

ويتزعم غازي تحالفا وليدا لأكثر من 15 كيان جرى الإعلان عنه منتصف هذا الشهر تحت مسمى (قوى الاصطفاف الوطني) وهي الأحزاب التي شاركت في مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس عمر البشير قبل نحو 4 أعوام.

ووضع ميثاق تأسيس هذا الكيان عدة شروط للمشاركة في انتخابات 2020، بينها ان تكون نزيهة وشفافة، وأن تشرف عليها مفوضية محايدة يجيزها المجلس الوطني بعد التشاور مع القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه.

وأفاد تصريح صحفي عن مكتب غازي تلقته (سودان تربيون) إن صلاح الدين أكد على مسؤولية الحكومة في إيجاد حلول للأزمات التي يكابدها السودانيين على رأسها الأوضاع

وقضايا الحرب وإقرار السلام.

وأعلن استعداد قوى الاصطفاف الوطني للمساهمة بجهودها في التواصل مع قوى نداء السودان من اجل الوصول الى سلام واستقرار دائمين.

وجدد غازي موقف قوى الاصطفاف المبدئي من ضرورة ايجاد اتفاق كامل على قانون الانتخابات والمفوضية بما يوفر الثقة بين الناخبين والمؤسسات القائمة على أمر الانتخابات.

وركز الاجتماع على مناقشة مشروع إصلاح الحركة السياسية من خلال تجميع القوى السياسية ودعم عملية تدريب الكوادر السياسية وتوفير الدعم الرسمي للقوى المستحقة.

كما التقى صلاح الدين بمساعد الرئيس، رئيس حزب مؤتمر البجا موسى محمد احمد وناقشا الهموم والقضايا التي تشغل الساحة السياسية وفي مقدمتها وقف الحرب وبناء السلام ومعالجة الاوضاع المعاشية الطاحنة.