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غرب دارفور تمنع قيادة السيارات غير المرخصة

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الجنينة 29 مايو 2017 ـ أصدر والي غرب دارفور فضل المولى الهجا قرارا بمنع استخدام وقيادة المركبات غير المرخصة داخل الحدود الجغرافية لولاية غرب دارفور.

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سيارات غير مقننة تنتظر الترخيص بالفاشر ـ 17 يناير 2017

وبحسب القرار التي تحصلت "سودان تربيون" على نسخته "تمنع قيادة واستخدام المركبات غير المرخصة نهائياً داخل الحدود الجغرافية لولاية غرب دارفور على أن تجدد الفترة من أول يونيو المقبل وحتى العاشر منه لتكملة الاجراءات للمركبات التي تحمل شهادة الوارد".

وتابع القرار "يتم عمل لوحات مؤقتة للسيارات اللاندكروزر التي تم حصرها لتسهيل حركة مرورها بطرقات الولاية لحين توفيق أوضاعها، بعد انتهاء فترة السماح المحددة يتم حجز أي مركبة غير مرخصة ولا تحمل لوحات قانونية بقيادة الفرقة (15) مشاه".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد وجه خلال جولة بولايات دارفور في أبريل من العام الماضي بتقنين السيارات غير المرخصة تمهيدا لحسم الظاهرة المرتبطة بارتكاب جرائم النهب والقتل.

ودخلت السودان عبر ولايات دارفور الآلاف من السيارات غير خاضعة للجمارك تم استجلابها من دول الجوار "أفريقيا الوسطى، تشاد، ليبيا وجنوب السودان" بعد فتح باب الجمارك للسيارات ذات الموديلات القديمة في حالة استثنائية بولايات جنوب وشمال وغرب دارفور العام الماضي.

وعلى إثر ذلك صدرت قرارات رئاسية بقفل الجمارك ومنع استيراد السيارات القديمة.



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