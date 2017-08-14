غرب كردفان تحدد مهلة أسبوعين لجمع السلاح طوعيا

الخرطوم 14 أغسطس 2017 ـ شرعت ولاية غرب كردفان في إنفاذ قرار جمع السلاح وتسليم السيارات غير المقننة، وحددت حكومة الولاية مهلة أسبوعين لجمع السلاح طوعيا وتقنين أسلحة القوات النظامية والقوات شبه النظامية.

أسلحة ابادتها قوة الأمم المتحدة في أبيي ..صورة (يونسفا)

وبدأت في ولايات دارفور الخمس حملة لجمع ونزع السلاح من أيدي القبائل والأفراد بعد قرار من الرئيس عمر البشير.

وترأس والي غرب كردفان أبو القاسم الأمين بركة اجتماعا للجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة بالولاية بحضور لجنة الأمن والإدارة الأهلية وفعاليات المجتمع.

وبحسب بركة فإن تنفيذ القرار يمر بعدة مراحل أولها الإعلام عن خطوات الجمع وقد بدأت وتليها مباشرة مرحلة التسليم الطوعي للسلاح والسيارات غير المقننة ثم مرحلة التفتيش والبحث وتطبيق قانون الطوارئ على كل من يخالف اللوائح.

وأكد الوالي أن اللجنة الفنية لتنفيذ القرار حددت أسبوعين للتحذير والتبشير بجمع السلاح وسيارات الدفع الرباعي طوعيا بعدها تبدأ عمليات الجمع قسريا، ونادى مجتمعات الولاية بالتجاوب مع الجهات المختصة لتنفيذ القرار.

وحذر مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية العميد المكاشفي العوض من يملكون السلاح بأن القوات النظامية قادرة على تنفيذ القرار وفق المواقيت المحددة.

وقال المكاشفي "سنجمع السلاح حتى وإن دفن في باطن الأرض ولدينا أجهزة حديثة تكشف السلاح على بعد سبعة كلم". وتابع "يجب أن لا تضطر الأجهزة لذلك"، وذكر أن جمع السلاح سيتم بدون مقابل أو تعويض.

وأوضح منسق الدفاع الشعبي بولاية غرب كردفان آدم يوسف محمد أن إدارته وزعت لمنسوبيها أسلحة (كلاشنكوف) محصورة ومقدور على جمعها، وزاد "أية قطعة سلاح غير ذلك لا تتبع لمنسقية الدفاع الشعبي".

وقال قائد الفرقة "22" مشاه رئيس اللجنة الفنية لجمع السلاح والسيارات غير المقننة بالولاية اللواء مكي حامد أزرق استعداد اللجنة العام لتنفيذ القرار بكل عزم وحسم، وزاد "هذا قرار رئاسي لا رجعة فيه".

وأشار إلى أن أجهزة الأمن مستعدة لتوفير الأمن للمواطن في كافة قرى وبوادي غرب كردفان، مبينا أن اللجنة الفنية وضعت خطة محكمة لتنفيذ القرار عبر مراحل محددة.

وناشد أزرق كافة المجتمعات بالعمل على تنفيذ القرار ومحاربة المتفلتين ومطلقي الشائعات ضد عمليات الجمع.

من جانبه قال مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن بالولاية اللواء الصادق علي إبراهيم إن الاجتماع شرح الخطة التفصيلية لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، موضحا أن السيارات غير المفننة تعتبر واحدة من أنواع السلاح الضار.

وأضاف أن الاجتماع خرج بقرارات "موضوعية" أهمها تحديد مهلة جمع السلاح الطوعية وتقنين أسلحة القوات النظامية والقوات شبه النظامية، وقال "نطالب الجميع بالتسليم الطوعي قبل القسري".

وأبان أن القرارات التي صدرت للمصلحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار وأن كل بلاغات القتل والأذى الجسيم بالولاية تمت بالسلاح الناري.

وبث الوزراء والمعتمدين ورموز الإدارة الأهلية التي شاركت في الاجتماع تطمينات لمواطني المحليات الحدودية مع دولة جنوب السودان بأن حمايتهم وممتلكاتهم من مسؤوليات الدولة.