غرفة مصدري الماشية في السودان تعترض على قرار منع تصدير الاناث

الخرطوم 25 يوليو 2019- رفضت شعبة مصدري الماشية في السودان قرار المجلس العسكري الانتقالي بمنع تصدير اناث المواشي، واشتراطه الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من البنك المركزي.

ضأن في طريقه الى ميناء التصدير بسواكن

وقررت الشعبة مخاطبة اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لإجراء مباحثات حول القرار، كاشفة عن احتجاز 80 ألف رأس من الضأن بالموانئ والمحاجر إثر توقف معاملات التصدير.

وتبرأ رئيس الشعبة سعد العمدة، في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء من حماية مهربي حصائل الصادر.

واضاف: الشعبة لا تجتمع من اجل المهربين، وانما تعمل لانسياب وتطوير الصادر.

وحذر من مغبة ايقاف صادر الاناث التي تستخدم في سباقات الهجن قائلا إن ذلك يضعها امام خيارين أما الابادة او التهريب، كما أن ذلك يتسبب في خسائر اقتصادية للقطاع، مطالباً بوضع ضوابط لتصديرها.

وحمّل امين المال في الشعبة سلامة عبد الله، بنك السودان والبنوك التجارية ووزارة التجارة وشركات التأمين والامن الاقتصادي، مسؤولية تهريب حصائل الصادر.

وأقر بأن ممارسات خاطئة أدت الى دخول شركات واسماء استغلت الفراغ السياسي بالبلاد.

واكد عدد من المصدرين، تضررهم من قرار تعطيل حركة الصادر حاليا، خاصة مع اقتراب موسم الاضاحي.

وحذروا من ان المواشي المحتجزة بالموانئ مهددة بالنفوق بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه.