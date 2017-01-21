غندور: البشير يعتزم زيارة روسيا في بداية الصيف

الخرطوم 21 يناير 2017- أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اعتزام الرئيس عمر البشير زيارة روسيا بحلول الصيف القادم، دون أن يحدد موعدا قاطعا.

غندور في فاتحة ملتقى الدبلوماسية السادس بالخرطوم ـ الإثنين 18 يناير 2016 "سودان تربيون"

وسبق أن أعلن الوزير قبل عدة أسابيع أن الرئيس السوداني سيزور موسكو قبل نهاية العام 2016، لكن الزيارة لم تتم، كما لم يصدر توضيح حول أسباب تأخيرها.

وقال غندور بحسب وكالة السودان للأنباء، السبت، " زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلى روسيا ستكون في بداية الصيف وستكون زيارة لتقوية العلاقات الثنائية وتمتينها وتقوية التعاون الاقتصادي والسياسي؛ وسيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات".

وأفاد إن اللجنة الوزارية السودانية الروسية تُعد من أنشط اللجان وأن الزيارة المرتقبة تأتي لتدعيم المكاسب التي تمت في اللجنة الوزارية السودانية الروسية.

وتابع " كما تمثل إضافة حقيقية خاصة عندما يأتيها الدعم من رئيس الجمهورية" .

ووصف غندور مواقف روسيا مع السودان بأنها " قوية ولم تتزحزح في يوم من الأيام وروسيا واحدة من الداعمين الأساسيين للسودان في مجلس الأمن والمنظمات الدولي".

وفي اواخر العام 2015 وقع السودان وروسيا بالخرطوم على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت المجالات الإقتصادية والاستثمارية، كما تتعلق بعض الاتفاقات الموقعة بالاستثمار في مجال النفط والمعادن والمصارف.

وشملت، الاتفاقات التي وقعت في ختام اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ثلاثة مذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والكهرباء والاستثمار وثلاث اتفاقيات ضمت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار،بجانب تفاهمات في مجالات اخرى.

تجدر الاشارة الى أن روسيا أعلنت منتصف نوفمبر الماضي، سحب توقيعها رسميا من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية مؤكدة أن المحكمة فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس عمر البشير منذ عدة أعوام بحجة تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية باقليم دارفور الذي يشهد حربا منذ العام 2003 بين الحكومة وفصائل مسلحة.