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غندور : السودان ينتظر وفاء واشنطن برفع العقوبات في أكتوبر

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الخرطوم 31 أغسطس 2017- قال وزير الخارجية السوداني، إن بلاده في انتظار إيفاء الولايات المتحدة برفع العقوبات بحلول أكتوبر.

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وفد من الكونغرس خلال اجتماعه بوزير الخارجية .. الخميس 31 أغسطس 2017

ونقل ابراهيم غندور الى وفد من الكونغرس الأميركي يزور الخرطوم حاليا، خلال اجتماع عقد الخميس أن لسودان " أثبت التزاماً بما تم الإتفاق عليه وأنه سيواصل تعاونه ،في انتظار وفاء الجانب الأميركي برفع العقوبات الإقتصادية في أكتوبر المقبل" .

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رفع العقوبات عن السودان جزئيا لمدة ستة أشهر في يناير الماضي، وأوقف العمل بحظر تجاري وفك أرصدة مجمدة ورفع عقوبات مالية، على أن ترفع كليا في يوليو المنصرم، لكن ادارة الرئيس دونالد ترامب مددت المهلة ثلاثة أشهر ،وقالت انها في حاجة لرؤية مزيد من الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان واشاعة الحريات الدينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح، الخميس، إن لقاء غندور بوفد الكونغرس تناول مسار العلاقات الثنائية بالتركيز علي المنجزات التي تحققت علي صعيد خطة المسارات الخمسة.

وكانت مباحثات بين البلدين انتهت إلى اتفاق "خطة المسارات الخمسة" وهي شروط وضعتها واشنطن لرفع العقوبات عن الخرطوم، وتشمل تحسين دخول المساعدات الإنسانية، المساعدة في عملية السلام بجنوب السودان، وقف القتال في "إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان"، والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.

وطبقا لمتحدث فإن أعضاء الكونجرس ا ثمنوا لدور الذي يضطلع به السودان في محيطه الإقليمي ،مؤكدين رغبة الولايات المتحدة في العمل المشترك بكافة الملفات ذات الصلة بقضايا التعاون الثنائي وخطة المسارات الخمسة،"وأنهم يعملون علي رفع العقوبات عن السودان من واقع التعاون الكبير الذي قامت به حكومة السودان ،ومن واقع الحقائق التي وقفوا عليها خلال هذه الزيارة" .



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