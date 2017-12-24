 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 24 كانون الأول (ديسمبر) 2017

غندور : تبادل وثائق بين واشنطن والخرطوم بشأن قائمة الإرهاب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 ديسمبر 2017- كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم عن اتفاق مع واشنطن على تبادل وثائق لرفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

JPEG - 15.5 كيلوبايت
غندور مع نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليڤين ـ واشنطن 14 سبتمبر 2017

وقال غندور في حوار مع تلفزيون (بي بي سي) بثه مساء الأحد إن " السودان اتفق مع الجانب الأميركي على تبادل الوثائق لبناء استراتيجية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الاسابيع المقبلة للاتفاق على مسارات اخرى في إطار الجولة الثانية من المحادثات بين الخرطوم وواشنطن".

ورفعت واشنطن في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية قاسية عن الخرطوم استمرت 20 عاما، لكن السودان لازال على قائمة أميركية لدول تقول واشنطن انها ترعى الإرهاب، وهو ما يترتب عليه عقوبات أخرى.

ويعترف مسؤولون أميركيون بأن السودان أبدى تجاوبا وتعاونا كبيرا مع الولايات المتحدة فيما يخص مكافحة الإرهاب، الا أن ذلك لم يكن كافيا لإزاحته من اللائحة السوداء.

وفي منتصف نوفمبر الماضي بدأت جولة جديدة من المباحثات بين السودان والولايات المتحدة تستهدف رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب والتطبيع الكامل وأقر الطرفان خطة مسارات جديدة للمرحلة الثانية من الحوار.

وفي حواره مع القناة البريطانية تحدث وزير الخارجية السوداني عن خلاف بلاده مع مصر حول مثلث حلايب الحدودي.

وأفاد غندور أن بلاده "بدأت في مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة واطلاعه على المتغيرات الديمغرافية التي تتم في منطقة حلايب من الجانب المصري".

ونفى استخدام السودان ملف سد النهضة كوسيلة للضغط على الجانب المصري لحل مشكلة حلايب.
وقال "القضيتان منفصلتان عن بعضهما وموقف السودان من سد النهضة اصيل منذ الإعلان عن قيامه ".

وأشار إلى أن السودان مع اتفاقية مياه النيل للعام 1959 ومع حقوق مصر المائية. واضاف:" لا أستطيع الاجابة حول الذي يريده المصريين وربما يكون هناك كثير من عدم بعد النظر لان الذي يمكن ان تجنيه مصر أكبر بكثير من الذي يمكن ان تجنيه بحلايب وغيرها ".

واضاف:" نحن نحاول عدم التصعيد لان العلاقة مع مصر مقدسة ولكن إذا كان هذا السبيل الوحيد فان اختلاف الراي لا يفسد للود قضية".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى 2017-12-21 18:02:43 وجه يهوذا الأوروبي: صنيعة الثلاثين قطعة من الفضة. الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى كتب : أمجد فريد الطيب وفقا لسرد الكتاب المقدس، ثلاثون قطعة من الفضة كانت الثمن الذي قبضه يهوذا مقابل خيانة السيد المسيح وتسليمه إلى (...)

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)

القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.