غندور:تبعية ابيي للسودان(محسومة)

الخرطوم 3 يناير 2017 - قال وزير الخارجية السوداني ،ابراهيم غندور إن منطقة أبيي المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان محسومة التبعية لبلاده بموجب قرارات دولية واقليمية، وذلك ردا على تصريحات أدلى بها نظيره الجنوب السوداني لصحيفة محلية في الخرطوم.

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ـ سودان تربيون

وصرح وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور الاثنين، لصحيفة (الجريدة) المحلية بان أبيي تتبع لدولة جنوب السودان.

وقال غندور فى تصريحات صحفية بالبرلمان الثلاثاء إن "منطقة ابيي سودانية، وتبعيتها محسومة بقرارات محكمة العدل الدولية والإتحاد الافريقي".

واشار غندور الى ان اتفاقية مشاكوس حددت الحدود بين دولتي السودان بحدود الاول من يناير 1956م.

وتعد اتفاقية مشاكوس واحدة من التفاهمات التي وقعت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان قبل انفصال جنوب السودان، وهي التي مهدت لاتفاق نيفاشا الموقع بين الطرفين في العام 2005،ووضع حدا لحرب طويلة بين الطرفين.

وقال الوزير السوداني "حسب هذه الحدود فأبيي داخل السودان، فضلا عن ان الاستفتاء المنصوص عليه حسب برتوكول مشاكوس لتحديد تبعية المنطقة اما لدولة الجنوب ، او بقائها في السودان لم يجرى.. لذلك ابيي سودانية ".

ويتنازع كل من السودان وجنوب السودان حول أبيي، التي تقطنها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية، ويقصدها رعاة قبيلة المسيرية الشمالية صيفا، وشهدت المنطقة عدة توترات بين القبيلتين وجيشي الشمال والجنوب، راح ضحيتها العشرات.

وأجرت قبائل الدينكا في العام 2013 استفتاءا أحاديا حول تبعية أبيي، صوتت فيه الأغلبية الكاسحة لصالح الانضمام لجنوب السودان، لكن الأطراف الرسمية رفضت نتائجه وأدى لخلق توتر في المنطقة.

من جهة أخرى تسلم وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، الثلاثاء، رسالة من نظيره الإيطالي،أنجلينو ألفانو، للتهنئة بمناسبة أعياد الاستقلال.

وأكد الوزير الإيطالي، طبقاً لبيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، حرص بلاده على مواصلة تعزيز وترقية تعاونها مع السودان على الصعيد الثنائي وعلى مستوى الإتحاد الأوربي، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الإستقرار في ليبيا والقرن الإفريقي.

كما اعرب عن تقديره لتطور علاقات البلدين من خلال العديد من البرامج واللقاءات الثنائية التي شهدها العام المنصرم. مشيراً إلى لقاء وزيري خارجية البلدين في روما خلال ديسمبر الماضي، منوها إلى تقدير إيطاليا العالي للدور الذي يضطلع به السودان من أجل تحقيق الإستقرار الإقليمي.

وأكد الوزير الايطالي طبقاً للبيان الذي تلقته (سودان تربيون) حرص بلاده على مواصلة تعزيز وترقية تعاونها مع السودان على الصعيد الثنائي وعلى مستوى الإتحاد الأوربي سيما في مجالات تنفيذ إعلان الخرطوم ومكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل على تحقيق الإستقرار في ليبيا والقرن الإفريقي.