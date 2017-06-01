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غندور في القاهرة السبت لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية

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الخرطوم 1 يونيو 2017- أعلن وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، اعتزامه زيارة القاهرة، السبت المقبل لإجراء مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، في إطار أعمال التشاور السياسي بين البلدين.

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غندور وشكري أثناء محادثات بالقاهرة ـ صورة إرشيفية من اعلام وزارة الخارجية السودانية

واستقبل غندور، الخميس سفير مصر لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، وبحث معه العلاقات الثنائية وضرورة التنسيق والتشاور في كثير من القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والاقليمي.

وقال االمتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) إن غندور أكد على خصوصية العلاقات بين البلدين وضرورة التواصل والتشاور بين المسؤولين في البلدين.

وأوضح أن وزير الخارجية أعلن عن زيارته للقاهرة السبت المقبل تلبيةً لدعوة من نظيره سامح شكري، بغرض إجراء مباحثات معمقة في إطار أعمال التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.

وأصدر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الثلاثاء الماضي قراراً باستمرار حظر السلع المصرية الزراعية، ووقف استيراد أي تقاوى أو شتول من مصر.

وكانت وزارة التجارة السودانية أوقفت في سبتمبر الماضي استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً لحين اكتمال فحوصات معملية، بعد أن حظرت عدة دول استيراد الفاكهة المصرية.

وتجئ زيارة الوزير السوداني للقاهرة، بعد تفاقم حالة التوتر بين الخرطوم والقاهرة خلال الأسابيع الأخيرة، بإعلان الحكومة على لسان رئيسها عمر البشير تورط مصر في صراع دارفور، عبر دعمها للحركات المسلحة في أعقاب ضبط مدرعات مصرية خلال المعارك التي شهدتها ولايتين في دارفور غربي البلاد، الأسبوع الماضي، بين القوات الحكومية والمسلحين الذين تقاتلهم الحكومة منذ العام 2003.

ونفت القاهرة على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن تكون قدمت أي دعم للمتمردين السودانيين.



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