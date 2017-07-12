غندور: قرار إرجاء رفع العقوبات عن السودان غير مبرر

الخرطوم 12 يوليو 2017 ـ تأسفت الحكومة السودانية، على قرار الإدارة الأميركية بتمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، ووصفته بـ "غير المبرر" وأن السودان لا يملك أكثر مما قدمه في سبيل طي الملف.

وزير الخارجية السودان إبراهيم غندور

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية الأربعاء إن "الحكومة قدمت كل ما لديها لتنفيذ المسارات الخمسة المتفق عليها مع واشنطن وليست لديها ما تضيفه"، مشيرا الى أن السودان لا يرى سبباً منطقيا لهذا القرار.

وكانت مباحثات بين البلدين انتهت إلى اتفاق "خطة المسارات الخمسة" وهي شروط وضعتها واشنطن لرفع العقوبات عن الخرطوم، وتشمل تحسين دخول المساعدات الإنسانية، المساعدة في عملية السلام بجنوب السودان، وقف القتال في "إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان"، والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.

ونوه الوزير الى أن ملف حقوق الإنسان الذي أرجأت بموجبه واشنطن رفع العقوبات ليس ضمن الخطة المتفق عليها.

وحمل غندور مجموعات ضغط مسؤولية إقحام هذا الملف قائلا إنها استفادت من الحصار على السودان ومن رفع شعار الحرب في دارفور والمنطقتين.

وتابع "تلك المجموعات ظلت ترفع شعارات وتقارير عفى ومضى عليها الزمن بشهادة الجميع، وفي بعض الأحيان نرى تقارير مضحكة ومفبركة".

وأكد الوزير أن السودان وباعتراف كل الجهات الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إقليميا ودوليا، أوفى بكل ما عليه في المسارات التي تم تحديدها وبشهادة الجانب الأميركي خلال الاجتماعات الثنائية الشهرية والنصف الشهرية الفنية واللجنة السياسية العليا.

وأشار الى أن الولايات المتحدة أنجزت كل ما عليها في الخطة "عدا البند الخاص برفع العقوبات".

وعبر غندور عن خشيته من أن يكون القرار إعادة لما ظل السودان يكرره دائما بأن الجانب الأميركي "لا يصل لنهاية المطاف أبدا، ويحاول قطع المسيرة في منتصفها".