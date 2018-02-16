غندور يبحث مع مسؤول أميركي إزالة السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم 16 فبراير 2018 ـ اتفق وزير الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية الأميركي في لقاء جمعهما بميونخ، الجمعة، على بداية مرحلة ثانية من الحوار حول إزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وزير الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية الأميركي ـ الخرطوم 16 نوفمبر 2017

وبعد أن رفعت الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي العقوبات الاقتصادية عن السودان بدأت في نوفمبر جولة جديدة من المباحثات بين البلدين تستهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع الكامل بين البلدين، وأقرا خطة مسارات جديدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر أن وزير الخارجية إبراهيم غندور التقى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان.

وقال الخضر في بيان تلقته "سودان تربيون" إن غندور وسوليفان ناقشا سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وجدد غندور، طبقا للبيان، التزام السودان بمواصلة إنفاذ المسارات الخمسة مطالباً الإدارة الأميركية مواصلة جهودها لإزالة العقبات التي تعترض التحويلات المصرفية مع البنوك السودانية، حيث ما زال القطاع المصرفي يعاني من صعوبات التحويلات البنكية.

وأفاد المتحدث بأن "الجانبين اتفقا على بداية المرحلة الثانية من الحوار التي تستهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومعالجة الديون ومخاطبة الانشغالات المشتركة".

وكانت سوليفان قد اتفق مع مسؤولي الحكومة السودانية لدى زيارته الخرطوم في نوفمبر الفائت على خطة مسارات جديدة من ضمنها قضية كوريا الشمالية وقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن غندور قدم لسوليفان شرحا مستفيضاً لجهود السودان في حل النزاعات الإقليمية وتعزيز الاستقرار.

من جانبه عبر جون سوليفان ـ بحسب البيان ـ عن إشادة الإدارة الأميركية بتعاون السودان في مجال محاربة الإرهاب.

وشارك وزير الخارجية السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن الذي إفتتح أعماله يوم الجمعة في ميونخ عاصمة إقليم بافاريا في ألمانيا بحضور رؤساء حكومات ووزراء الخارجية والدفاع.

وخاطب المؤتمر في يومه الأول وزيرتا الدفاع الألمانية والفرنسية والأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام حلف الناتو إضافة لأمير دولة قطر وعدد من المسؤولين في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

إلى ذلك التقى إبراهيم غندور نظيره المصري سامح شكري وتبادلا وجهات النظر حول تطوير العلاقات المشتركة بعد مخرجات الاجتماع الرباعي بالقاهرة، أخيرا، وفقاً لموجهات رئيسي البلدين وضرورة مواصلة الجهود لعقد الاجتماعات الثلاثية.

واختتم غندور نشاطات اليوم الأول للمؤتمر بلقاء مدير جهاز حماية الدستور بألمانيا وناقش معه برامج التعاون القائمة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاٍرهاب.

وقدم الوزير شرحاً وافياً لجهود السودان في تعزيز الاستقرار الإقليمي.