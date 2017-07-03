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غندور يجري سلسة مباحثات على هامش القمة الإفريقية بأديس

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الخرطوم 3 يوليو 2017- عقد وزير الخارجية السوداني،ابراهيم غندور عدة مباحثات على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا، شملت نظيريه الزامبي والأثيوبي ، كما التقى نائب وزير الخارجية الصيني.

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غندور ونائب وزير الخارجية الصيني في أديس ..الإثنين 3 يوليو 2017

وابدى غندور، حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع الصين ، مظهرا تقديره للدعم السياسي والاقتصادي الذي ظلت تقدمه بكين للخرطوم ومساندتها في الأمم المتحدة.

وبحث الوزير، مع نائب وزير الخارجية الصيني، جانغ مينغ بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لإثنين،على هامش القمة الأفريقية، حزمة من الموضوعات الرامية إلى ترقية التعاون بين البلدين في المجالات المتعددة.

وبحسب تصريح من المتحدث باسم الخارجية في الخرطوم،قريب الله خضر، تلقته (سودان تربيون) فإن المباحثات أكدت على تعزيز التنسيق الثنائي على صعيد المنظمات والمحافل الدولية متعددة الأطراف.

وأفاد المتحدث أن جانغ مينغ أكد ارتياح ورضا بلاده عن المستوى الذي وصلت إليه علاقات السودان والصين، ودعا لتوسيع مجالات التعاون، مشيراً إلى استعداد بلاده لبدء العمل في تنفيذ مطار الخرطوم الجديد ومشروع المسلخ المركزي.

كما التقى الوزير السوداني، نظيره الإثيوبي، ورقني جيبوه، وناقشا سويا تعزيز العلاقات بين البلدين وترقية التعاون في المجالات المختلفة بما يحقق تطلعات الشعبين.

وأشار المتحدث بإسم الخارجية الى إن غندور إجتمع ايضا بنظيره الزامبي هاري كلابا، وبحثا مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وترتيبات زيارة رئيس زامبيا د.ادجار لونقو المرتقبة إلى السودان، بدعوة من الرئيس عمر البشير.

واتفق الوزيران على تحديد مواقيت الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية فى البلدين.



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