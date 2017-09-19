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غندور يجري مباحثات مع نظيريه الإماراتي والكويتي بنيويورك

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الخرطوم 19 سبتمبر 2017 ـ أجرى وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، مباحثات مع نظيريه بدولتي الإمارات والكويت على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنبويورك.

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مباحثات غندور مع نظيره الإماراتي بنيويورك

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء إن لقاء غندور مع نظيره الاماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الوزير السوداني تنويراً لنظيره الإماراتي حول تطور الأوضاع وسير علاقات السودان مع الولايات المتحدة، ومساعي رفع العقوبات خاصةً نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن ومباحثاته مع نافذين في إدارة ترامب.

وأكّد غندور على موقف السودان من الأزمة الخليجية والحرص على تماسك العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق، مطلع يونيو الماضي، بعد اتهام الدوحة بدعم "جماعات إرهابية وطائفية".

واتخذت الخرطوم موقفا محايدا حيال هذه الأزمة وأعلنت تأييدها لمساعي كويتية في التوسط لحل الأزمة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإماراتي، متانة العلاقات التي تربط بين البلدين وحرص بلاده على العمل على كل ما من شأنه دفع العلاقات وترقيتها وتنسيق مواقفهما في كافة القضايا.

إلى ذلك بحث غندور، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال قريب الله خضر، في تصريح منفصل، إن غندور امتدح المبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، مؤكداً دعم السودان لها.

وأبدى الوزير طبقا للمتحدث، تطلع السودان لدعم الكويت بشأن قضاياه في مجلس الأمن. وأكد خضر استعداد السودان لإستضافة اللجنة الوزارية المشتركة في الوقت الذي يتم الإتفاق عليه.

من جهته أعرب وزير الخارجية الكويتي عن إرتياحه للعلاقات المتطورة بين بلاده والسودان، وشدد على المضي في مساعي الوساطة لرأب الصدع بين اطراف أزمة الخليج.

وأكد استعداد الكويت لمناصرة السودان في مجلس الأمن، مشيراً إلى جاهزيته لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في الخرطوم.



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