غندور يرأس وفد السودان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخرطوم 12 سبتمبر 2017- يبدأ وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور الأربعاء، زيارة إلى الولايات المتحدة مترئساً وفد السودان المشارك في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وأطلع الوزير رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، الثلاثاء، على ترتيبات مشاركة السودان في الاجتماع السنوي للجمعية العامة.كما أبلغه بأن الاجتماع سيسبقه اجتماع مع بعض مسؤولي الادارة الأميريية بشأن تطورات العلاقة بين الخرطوم وواشنطن.

وتأتي زيارة غندور قبل نحو أربعة أسابيع من الموعد الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترمب للنظر في رفع الحظر المفروض على السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، إن وزير الخارجية سيلقي بيان السودان أمام الجمعية العامة يوم 23 أغسطس الجاري ، كما سيلتقي على هامش مشاركته في الاجتماعات بعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية لبحث مختلف القضايا الثنائية محل إهتمام البلدين.

وذكرت تقارير صحفية محلية، الثلاثاء ، أن غندور سيُجري مباحثات مُتعدِّدة تشمل جميع القضايا الثنائية والقضايا محل الخلاف والعلاقة بين الخرطوم وواشنطون لإعادة التطبيع بين البلدين.

وتشمل لقاءات غندور، نظيره ريكس تيلرسون وقيادات بارزة في مجلسَي الشيوخ والنواب فضلاً عن لقاءات مع أطراف ذات صلة بملف السودان فيما لم يستبعد مصدر أن يلتقي غندور الرئيس دونالد ترمب.

وأكد المتحدث باسم الخارجية في تصريح لوكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، أن الوزير سيلتقي كذلك بعدد من نظرائه وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح قريب الله أن غندور سيشارك في العديد من الفعاليات والتي ستنعقد على هامش اجتماعات الجمعية، أبرزها الإجتماعات رفيعة المستوى حول جنوب السودان وإفريقيا الوسطى وعمليات حفظ السلام والعائد الديمغرافي في إفريقيا.

وأعلن أن وزير الخارجية سيتوجه عقب إنتهاء الاجتماعات إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 29 سبتمبر الجاري للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الإيقاد مع الإتحاد الأوروبي.