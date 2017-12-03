غندور يرأس وفد السودان في اجتماعات لجنة التشاور السياسي مع تونس

الخرطوم 3 ديسمبر 2017 ـ تلتئم، يوم الاثنين، اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وتونس لبحث العلاقات الثنائية وسبل تقويتها
- رئيس الوزراء السوداني ورئيس الحكومة التونسية يوقعان مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ـ الخرطوم 23 مارس 2017 (سونا)
ووصل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الأحد الى تونس في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره خميس الجهيناوي.
وسيرأس غندور يوم الإثنين الجانب السوداني في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين ويلتقي بكل من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قريب الله خضر فإن الوزير "سيلتقي برؤساء الاتحادات والمجالس الخاصة برجال الأعمال وعلى رأسها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية".
وأفاد في تصريح صحفي الأحد أن "اجتماعات لجنة التشاور تأتي لمتابعة نتائج وتوصيات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين".
ووقع البلدان في 23 مارس الماضي بالخرطوم على 22 وثيقة شملت مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذ في مجالات مختلفة.
وتبحث اللجنة المشتركة سبل تمتين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والتشاور والتنسيق حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
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