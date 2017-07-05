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غندور يصل روما ويشارك في مؤتمر حول الهجرة غير الشرعية

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الخرطوم 5 يوليو 2017- وصل وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، الأربعاء، إلى إيطاليا، ، لحضور مؤتمر حول "الهجرة غير الشرعية" يبدأ الخميس بمشاركة وزراء خارجية عدد من دول العالم، كما يجري خلال الزيارة مباحثات مع عدد من المسؤولين الايطاليين.

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وزير الخارجية السوداني ورصيفه الإيالي في روما.. الأربعاء 5 يوليو 2017

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، قريب الله خضر، إن الوزير بدأ فور وصوله مباحثاته بلقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، بيير فرديناندو كاسيني.

وأوضح قريب الله في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، أن اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين، كما تطرق الى التحديات التى تواجه قضايا السلام فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد أن المسؤول الايطالي أعرب عن تطلعه لزيارة السودان في القريب العاجل وحرصه على توثيق الصلات البرلمانية بين البلدين.

ولاحقا بحث غندور مع نظيره الايطالي، أنجلينو ألفانو، مسار العلاقات بين البلدين وسبل تقويتها وتعزيزها، وأثنى الوزيران على نتائج لجنة التشاور السياسى بين البلدين والتى انعقدت الأربعاء على مستوى كبار المسؤولين.

وطبقاً لقريب الله فإن الوزير الإيطالي اعرب عن ارتياحه للمستوى المتطور الذى وصلت إليه علاقات البلدين، كما ثمن التعاون فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمبادرات والجهود التى تبذلها حكومة السودان.

وأوضح أن اللقاء تطرق الى الأوضاع فى ليبيا ودور السودان فى تحقيق الإستقرار والسلام فى الإقليم، قائلاً إن غندور "أكد تطلع السودان لتوسيع التعاون الإقتصادى والتجاري بين البلدين ومواصلة التعاون والتنسيق في مجالات مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية".

إلى ذلك قدمت أميرة قرناص، سفيرة السودان لدى ايطاليا أوراق اعتمادها للرئيس البوسني، ملادن ايفانيتش، كأول سفيرة فوق العادة ومفوضة للسودان لدى جمهورية البوسنة والهرسك مقيمة في روما.

وقال المتحدث باسم الخارجية ، إن قرناص نقلت تحايا الرئيس البشير لايفانتش، وتمنياته للبوسنة بالتقدم والإزدهار، مشيرة لعمق العلاقات والمشاعر الطيبة التي يكنها الشعب السوداني لأشقائهم في البوسنة.

وأكدت إستعداد الحكومة في السودان للتعاون اللا محدود مع الحكومة البوسنية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، كما أبدت إستعدادها للعمل من أجل ترقية العلاقات الثنائية.

من جهته أعرب الرئيس البوسني، ملادن إيفانيتش، طبقا للمتحدث الرسمي،عن سعادته لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البوسنة والهرسك والسودان، مبدياً إستعداد بلاده للتعاون الثنائي في كل المجالات، خصوصاً في المجال الإقتصادي.



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