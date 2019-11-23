غندور يطالب بإقالة وزراء (الحرية والتغيير) وتشكيل حكومة تكنوقراط

الخرطوم 23 نوفمبر 2019 - طالب رئيس حزب المؤتمر الوطني - الحاكم سابقا في السودان، إبراهيم غندور، السبت، بإعفاء وزراء قوى إعلان الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة "تكنوقراط" جديدة برئاسة عبد الله حمدوك.

ابراهيم غندور

وأعلن غندور في صفحته على "فيس بوك"، تأييده لاستمرار حمدوك رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية، مع ضرورة تغيير وزراء أحزاب قوى الحرية والتغيير، بوزراء متخصصين وذوي خبرة.

وقال، "الاستفراد بالحكم لفئة واستبعاد الغالبية من الأحزاب والتنظيمات السياسية، لن يولد غير الفشل المؤكد".

ووصف السجال القائم بيت مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، وأحزاب أخرى بأنه سياسي بامتياز.

وأضاف، "على المكون العسكري داخل مجلس السيادة والجيش، اتخاذ موقف الحياد، فلن يمضي السودان إلى الأمام دون تسوية سياسية عاجلة".

ووصف دعوات حل حزب المؤتمر الوطني وتفكيك مؤسساته بالـ "الساذجة" وعدَّها محاولة من قوى الحرية والتغيير للانتقام السياسي.

وبدأت في السودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.