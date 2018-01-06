غوتيريس يحث الخرطوم على تسريع إجراءات قاعدة (يوناميد) في جبل مرة

الخرطوم 6 يناير 2018- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحكومة السودانية لتسريع الإجراءات المتعلقة بتخصيص قاعدة للبعثة المختلطة في دارفور(يوناميد) بمنطقة قولو، بجبل مرة مؤكدا تراجع أنشطة الجماعات المسلحة في الإقليم باستثناء أنشطة "لصوصية" لبقايا حركة عبد الواحد.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

وحث غوتيريس في تقرير دوري لمجلس الأمن بشأن عملية السلام بدارفور مؤرخ بالسابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وتم إرساله لـ(سودان تربيون) السبت، السلطات السودانية على تسهيل إجراءات عمل البعثة المختلطة في دارفور وإزالة العوائق الخاصة بأنشطتها في الإقليم.

وقال " على الرغم من بعض التقدم المحرز في إصدار التأشيرات وإزالة العوائق البيروقراطية، أدعو الحكومة إلى مواصلة التعجيل بهذه العملية، إضافةً إلى كفالة الإفراج عن الحاويات المتبقية من خلال تيسير إجراءات التخليص الجمركي وإصدار شهادات الإعفاء الضريبي، وفقا لاتفاق مركز القوات".

وأردف " كما أناشد الحكومة إضفاء الطابع الرسمي على تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في قولو".

وفي سبتمبر الماضي قالت الخرطوم إنها تنتظر تصورا من (يوناميد) حول تفاصيل قاعدة عمليات مؤقتة في "قولو" بجبل مرة، من المقرر أن تصبح مركزا للبعثة بعد تقليص قواتها.

وتجري (يوناميد) محادثات منذ أشهر مع حكومة السودان كي يتسنى لها إنشاء موقع ميداني بقولو، احدى أكثر المناطق التي تعاني تحديات جسيمه لقربها من مواقع خاضعة للتمرد، ما يجعلها عرضة لمناوشات مسلحة ويقع عليها العبء الأكبر في استقبال النازحين.

وأوصى الأمين العام في تقريره الذي سيقدمه لمجلس الأمن كل 60 يوم، الحكومة باغتنام فرصة التعاون الوثيق مع العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري لتعزّز قدرتها على الاضطلاع بفعالية ومصداقية بالمهام الأساسية المتمثلة في حماية المدنيين، وتعزيز حقوق الإنسان، وتولي هذه المهام في نهاية المطاف.

وأضاف "ولمّا كانت الولاية المنوطة بالبعثة تدعو إلى اتباع نهج ذي شقيّن يستتبع تفعيل فرقة عمل جبل مرة مع إنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في قولو وتحقيق الاستقرار في بقية أنحاء دارفور، فإننا سنبذل أقصى ما نستطيع لوضع الصيغة النهائية لخطط تحقيق الاستقرار في الولايات، بالتعاون مع حكومات دارفور".

وبشأن الوضع الأمني على صعيد الحكومة والجماعات المسلحة أفاد التقرير أن حركتي حرير السودان/فصيل مني مناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم لم تعد نشطة إلى حد كبير في دارفور.

وتابع "بينما لا تزال منطقة عمليات حركة عبد الواحد تنحصر في جيوب من جبل مرة في خضم تقارير تفيد زيادة تشرذمها وضلوعها في أعمال اللصوصية".

ورأى غوتريس أن فرص تحقيق التسوية السياسية في دارفور لازالت غير مواتية، داعيا الحركات المسلحة للتحلي بالشجاعة.

وقال "يظل التقدم نحو تحقيق سلام شامل بتسوية سياسية للنزاع عن طريق التفاوض أمرا بعيد المنال".

وتابع " لما كانت وثيقة الدوحة تمثل إطارا شاملا نحو إيجاد حل سياسي، فإنني أدعو حركات التمرد إلى إظهار رؤيتها وتحليها بالمنحى العملي والشجاعة لضمان أن يستفيد سكان دارفور من تنفيذها".

وترفض حركات التمرد الثلاث في دارفور الاحتكام لوثيقة الدوحة كمرجعية أساسية لحل الأزمة في الإقليم، وتطالب بإعادة فتحها بينما لا تقبل الحكومة السودانية بأي دعوة للتفاوض بعيدا عن هذه الوثيقة التي تم إقرارها في العام 2011.