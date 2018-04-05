غوتيريس يعين قائدا جديدا لقوات (يونسفا) في أبيي

جوبا 5 أبريل 2018 ـ عين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الجنرال الإثيوبي جيبري أدهانا ولديزجو قائدا جديدا للقوات الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي (يونسفا) خلفا للجنرال تيسفاي جيدي الذي سيكمل مهمته في 23 أبريل.

قوات أممية من أثيوبيا في أبيي ..صورة تعود للعام 2013 من (رويترز)

وأعرب غوتيريس في بيان الأربعاء، عن تقديره للجهود الكبيرة والخدمات الجليلة والقيادة الفعالة التي تقوم بها يونسفا.

وشارك القائد الجديد ليونسفا في قضايا الحدود مع الدول المجاورة والإنخراط في إعداد والتخطيط ونشر القوات الإثيوبية في عمليات حفظ السلام الإقليمية والدولية.

ومنذ العام 2008 يعمل قائد يونسفا الجديد كمدير في وزارة الدفاع الوطنية الإثيوبية، بجانب عدد من المناصب رفيعة المستوى في قيادة الجيش الإثيوبي.

ويحمل درجة الماجستير من جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية.

وفي 27 يونيو وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يفوض بنشر 4200 من القوات الإثيوبية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان لفترة 6 أشهر.

وتملك قوة يونسفا الحق في استخدام القوة للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين ومنظمات الإغاثة لكن تفويض يونسفا لا يدعو إلى مراقبة التقيد بقانون حقوق الإنسان كما تفعل معظم قوات حفظ السلام.