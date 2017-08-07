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فائد في (أفريكوم) يبدأ مباحثات في الخرطوم الثلاثاء

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الخرطوم 7 أغسطس 2017- يبدأ نائب القائد العام للإرتباط المدني-العسكري لقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، ألكسندر م. لاسكاريس، مباحثات في الخرطوم الثلاثاء مع القيادة العسكرية والسياسية والحكومية في الحكومة السودانية.

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وزير الدفاع والملحق العسكري الأميركي لدى السودان

وسيلتقي المسؤول الأميركي وزير الخارجية ابراهيم غندور، الذي أكد أن المباحثات مع القائد بأفريكوم ستناقش "جملة من الموضوعات ذات الصلة".

وقال بيان عن السفارة الأميركية في الخرطوم، الاثنين، إن المباحثات المرتقبة ستناقش "مجالات التعاون ذات المنفعة المتبادلة للسودان والولايات المتحدة وتحديد سبل العمل معا لتحسين الأمن والازدهار في المنطقة".

وبحسب البيان فإن الزيارة تمثل "فرصة لبحث عدد من المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التقدم المستمر الذي يحرزه السودان في تحسين وصول المساعدات الإنسانية؛ وتحقيق نهاية مستدامة للصراعات في دارفور و "المنطقتين" - جنوب كردفان والنيل الأزرق- والشؤون الأمنية الإقليمية".

ويعتبر السفير لاسكاريس أكبر مسؤول مدني في "أفريكوم"، وهو يزور السودان للمرة الاولى.

يذكر أن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" هي وحدة مكونة من قوات مقاتلة موحدة تديرها وزارة الدفاع الأميركية، وتوكل إليها مسؤولية العمليات الأميركية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية.

وتأسست القيادة الأفريقية في مطلع أكتوبر 2007، مؤقتا تحت القيادة الأميركية لأوروبا، والتي كانت لأكثر من عقدين مسؤولة عن العلاقات العسكرية الأميركية مع نحو 40 دولة أفريقية، وبدأت القيادة الأفريقية نشاطها رسمياً في 2008.



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