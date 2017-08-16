فرانسيس : لجنة الحوار في جنوب السودان تواجه تحديات التنفيذ

جوبا 16 أغسطس 2017- حذر مبعوث حكومة جنوب السودان السابق للأمم المتحدة فرانسيس دينق من أن تنفيذ مبادرة الحوار الوطني قد يواجه تحديات.

فرانسيس دينق

في بيان موجز أصدره الثلاثاء ، قال دينق إن لجانا عديدة تكونت للمساعدة فى توسيع العملية الى مستويات مختلفة بما فى ذلك مستوى القاعدة الشعبية حتى يتم نشر الرسائل، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة الحوار الوطنى الى جنوب افريقيا فى يونيو الماضى فى محاولة للقاء زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار واخرى للعاصمة السودانية الخرطوم لاجراء مشاورات مع وزير الزراعة السابق لام اكول اجاوين.

وأضاف " إذا تم الحفاظ على الزخم والنزاهة التي أظهرتها العملية حتى الآن من خلال المشاورات الإقليمية والقاعدية ومواصلة العمل لإنجاح المؤتمر الوطني الذي سيصوغ التوصيات النهائية فإن التحدي الوحيد المتبقي سيكون التنفيذ... الفشل في مواجهة هذا التحدي لا بد أن يكون له عواقب وخيمة على السلطة المسؤولة عن التنفيذ".

ودعا الدبلوماسى الى الضغط الاخلاقى على الصعيدين المحلى والدولى على اولئك الذين سيتحملون مسؤولية تنفيذ نتائج عملية الحوار،.

وواضح دينق أن الهدف من الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة الحوار في يونيو هو إشراك أكبر عدد ممكن من أبناء جنوب السودان، داخل البلد وخارجه، لإنهاء العنف الذي يدمر البلاد، مضيفا " الهدف طويل الأجل ليس فقط إنهاء الحرب بل أيضا تعزيز ثقافة المشاركة السلمية من خلال الحوار لمعالجة المصادر الهيكلية للصراع على جميع المستويات وإضفاء الطابع المؤسسي على عملية استعادة السلام والأمن والاستقرار على نحو مستدام التنمية في بلد محاصر ".

وأردف "إذا استمرت عملية الحوار الوطني بالطريقة التي اتبعت بها حتى الآن، فتلتزم بمبادئ الشمولية والمصداقية والشفافية التي تمت الدعوة إليها على نطاق واسع باعتبارها حاسمة لنجاح أي حوار وطني وستكون آفاق النجاح واعدة جدا ".

وأطلق الرئيس سلفا كير مبادرة الحوار الوطني رسميا في شهر مايو من هذا العام وتعتبر محفلا وعملية يتم من خلالها جمع شعب جنوب السودان لإعادة تحديد أساس وحدته من حيث صلته بالوطن وإعادة تعريف المواطنة والانتماء وإعادة هيكلة الدولة .

ومنذ منتصف ديسمبر 2013 قتل عشرات الآلاف من المواطنين وشرد أكثر من مليوني شخص في أسوأ أعمال عنف تشهدها الدولة الوليدة منذ إنفصالها عن السودان في العام 2011.