 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 5 كانون الأول (ديسمبر) 2017

فرقة جاز أميركية تحيي حفلات في عدة مدن سودانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 5 ديسمبر 2017 ـ أعلنت سفارة واشنطن بالخرطوم أن فرقة جاز أميركية ستزور ابتداءً من السبت القادم عدة مدن سودانية بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين.

JPEG - 23.8 كيلوبايت
السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم

وقبل أن ترفع الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية عن السودان استمرت 20 عاما، زارت فئات من المجتمع السوداني أميركا في إطار التواصل الشعبي.

وبحسب بيان للسفارة الأميركية بالخرطوم فإنها بالتعاون مع جمعية الصداقة السودانية الأميركية واللجنة العليا لمهرجان جبل البركل ومنظمي مهرجان كرمكول واتحاد الفنانين في بورتسودان، دعت فرقة "بيتريو" للجاز الكلاسيكي المكونة من ثلاثة موسيقيين.

وأكد البيان الذي تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، فإن الفرقة ستشارك في عدة احتفالات بالعاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر "شرق".

وتشمل زيارات فرقة "بيتريو" في الفترة ما بين 9 إلى 16 ديسمبر الحالي، منطقة كرمكول بالولاية الشمالية، حيث مسقط رأس الروائي العالمي الطيب صالح، إلى جانب جبل البركل في مدينة كريمة بذات الولاية، حيث تضم المنطقة آثارا من الحضارة النوبية.

وأفادت السفارة أن الثلاثي خلال جولته في الخرطوم وبورتسودان وكريمة، سيعقد ورش عمل لتبادل خبراتهم مع الطلاب السودانيين.

وقالت إن "الهدف من هذا التبادل الثقافي هو بناء جسر للتواصل بين الشعبين من خلال الموسيقى".

وتابعت "السفارة الأميركية ونظرائها في السودان على يقين تام بضرورة إقامة علاقات ثقافية وتعليمية قوية من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين السوداني والأميركي".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كمندر مالك بتكلم صاح 2017-12-03 19:43:17 بقلم أسامة سعيد القادة الكبار هم وحدهم من يُنتجون المبادرات الخلاقة في الأوقات العصيبة ، كل الثورات تمر بحالات مدّ وجزر وصعود وهبوط والمعارضة السودانية هي الان في حالة الجزر والهبوط وذلك بسبب انشغالها بمشاكلها الداخلية و (...)

مستريحة ..فتنة المال والسلطان 2017-11-29 23:22:14 كتب : فيصل سعد 1 قامت الدنيا ولم تقعد، بسبب صراعات أبناء العمومة غربي السودان. (موسى هلال،حميدتي) ومعروف لدى العامة انحدار النفر الكريم من اثنية الرزيقات ؛ المهرية والمحاميد. والمتابع الجيد يلاحظ تنامي الرزيقات، وتغلغلهم (...)

لماذا لم يقتل هلال؟ 2017-11-29 21:13:35 كتبت : سلمى التجاني لماذا وصل موسى هلال وأبناؤه وأخوه وصهره سالمين إلى الخرطوم ؟ ، ألم يكن من السهل التخلص منهم بتصفيتهم أثناء أو بعد المعركة ؟ ولماذا حرص حميتي في لقائه في سودانية 24 على التأكيد أن هلال وصل للمطار الحربي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.