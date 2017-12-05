فرقة جاز أميركية تحيي حفلات في عدة مدن سودانية

الخرطوم 5 ديسمبر 2017 ـ أعلنت سفارة واشنطن بالخرطوم أن فرقة جاز أميركية ستزور ابتداءً من السبت القادم عدة مدن سودانية بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين.

السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم

وقبل أن ترفع الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية عن السودان استمرت 20 عاما، زارت فئات من المجتمع السوداني أميركا في إطار التواصل الشعبي.

وبحسب بيان للسفارة الأميركية بالخرطوم فإنها بالتعاون مع جمعية الصداقة السودانية الأميركية واللجنة العليا لمهرجان جبل البركل ومنظمي مهرجان كرمكول واتحاد الفنانين في بورتسودان، دعت فرقة "بيتريو" للجاز الكلاسيكي المكونة من ثلاثة موسيقيين.

وأكد البيان الذي تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، فإن الفرقة ستشارك في عدة احتفالات بالعاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر "شرق".

وتشمل زيارات فرقة "بيتريو" في الفترة ما بين 9 إلى 16 ديسمبر الحالي، منطقة كرمكول بالولاية الشمالية، حيث مسقط رأس الروائي العالمي الطيب صالح، إلى جانب جبل البركل في مدينة كريمة بذات الولاية، حيث تضم المنطقة آثارا من الحضارة النوبية.

وأفادت السفارة أن الثلاثي خلال جولته في الخرطوم وبورتسودان وكريمة، سيعقد ورش عمل لتبادل خبراتهم مع الطلاب السودانيين.

وقالت إن "الهدف من هذا التبادل الثقافي هو بناء جسر للتواصل بين الشعبين من خلال الموسيقى".

وتابعت "السفارة الأميركية ونظرائها في السودان على يقين تام بضرورة إقامة علاقات ثقافية وتعليمية قوية من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين السوداني والأميركي".