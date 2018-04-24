فرنسا تجدد دعم الوساطة الأفريقية لإقرار السلام في السودان

الخرطوم 24 أبريل 2018- أكدت فرنسا مجددا دعمها لجهود حل النزاعات الداخلية في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وفقاً لجهود الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو أمبيكي.

سفيرة باريس لدى الخرطوم تدلي بتصريحات عقب اجتماعها برئيس الوزراء السوداني.. الأربعاء 7 مارس 2018

وتلقى المبعوث الخاص الفرنسي للسودان وجنوب السودان، استيفن قرينداك، الثلاثاء، شرحاً حول الأوضاع السياسية وعلاقات السودان الخارجية، من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالبرلمان، محمد المختار.

وبحث اللقاء الذي جرى بحضور سفيرة فرنسا بالخرطوم، ايمانويل بيلتمان، القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وأكدت السفيرة الفرنسية في تصريحات صحفية دعم باريس للجهود الرامية لحل النزاعات الداخلية في المناطق المحدودة التي لا يزال السودان يعاني منها ودعمها كذلك لمبادرة آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى.

وأعربت عن أملها في أن تمضي الأطراف المعنية من الحكومة والمعارضة، إلى الأمام في تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في العام 2016م.

ودعت السفير الفرنسية الحركات غير الموقعة إلى الإسراع للانضمام لعملية السلام.

وأضافت "نشجعهم على ذلك"، قائلة إن المبعوث الفرنسي للسودان وجنوب السودان الذي يزور البرلمان لأول مرة، راضي عن أداء المجلس الوطني السوداني.