 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 24 نيسان (أبريل) 2018

فرنسا تجدد دعم الوساطة الأفريقية لإقرار السلام في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 أبريل 2018- أكدت فرنسا مجددا دعمها لجهود حل النزاعات الداخلية في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وفقاً لجهود الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو أمبيكي.

JPEG - 52.4 كيلوبايت
سفيرة باريس لدى الخرطوم تدلي بتصريحات عقب اجتماعها برئيس الوزراء السوداني.. الأربعاء 7 مارس 2018

وتلقى المبعوث الخاص الفرنسي للسودان وجنوب السودان، استيفن قرينداك، الثلاثاء، شرحاً حول الأوضاع السياسية وعلاقات السودان الخارجية، من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالبرلمان، محمد المختار.

وبحث اللقاء الذي جرى بحضور سفيرة فرنسا بالخرطوم، ايمانويل بيلتمان، القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وأكدت السفيرة الفرنسية في تصريحات صحفية دعم باريس للجهود الرامية لحل النزاعات الداخلية في المناطق المحدودة التي لا يزال السودان يعاني منها ودعمها كذلك لمبادرة آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى.

وأعربت عن أملها في أن تمضي الأطراف المعنية من الحكومة والمعارضة، إلى الأمام في تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في العام 2016م.

ودعت السفير الفرنسية الحركات غير الموقعة إلى الإسراع للانضمام لعملية السلام.

وأضافت "نشجعهم على ذلك"، قائلة إن المبعوث الفرنسي للسودان وجنوب السودان الذي يزور البرلمان لأول مرة، راضي عن أداء المجلس الوطني السوداني.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في منهجية السلام الذي يؤدي إلى الحرب 2018-04-24 13:40:27 كتبت: سلمى التجاني بعد اجتماع برلين في 16-17 من أبريل الجاري، والذي مُنِيَ بالفشل، بدا واضحاً أن السقف الذي تتوافق عليه الحكومة والمجتمع الدولي هو وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقع في الرابع عشر من يوليو 2011، الحكومة (...)

عائشة وكرفانات والي الخرطوم ومحمد لطيف 2018-04-24 13:20:25 كتب : الوليد بكرى في البدء خالص التقدير للاستاذة عائشة محمد صالح لا لسسب غير أنها تتحرك بصدق على ميزان تعتقد ما تقول لاسيما عند راهن رفع الظلم المعاش ... فهى سعت لتقف مع من هدمت منازلهم وبالتالى هنا ذهبت والنساء (...)

بلاش إنكار 2018-04-24 13:19:07 كتب : د. عبد اللطيف البوني (1 ) تحدثنا عن تركيبة الجزيرة السكانية، ولم نرسم صورة قاتمة لمستقبل هذه التركيبة ولاصورة وردية، فالباب مفتوح لكل الاحتمالات، فإذا أحسنا إدارة التنوع الإثني سيكون هذا التنوع خير وبركة، وإذا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.