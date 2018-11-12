فرنسا تعتزم ابتدار تعامل مباشر مع البنوك السودانية

الخرطوم 12 نوفمبر 2018- قالت سفيرة فرنسا لدى الخرطوم ايمانويل بلاتمان إن بلادها تعتزم ابتدار تعامل مباشر مع البنوك السودانية.

سفيرة باريس لدى الخرطوم تدلي بتصريحات عقب اجتماعها برئيس الوزراء السوداني.. الأربعاء 7 مارس 2018

ومنذ فرض الولايات المتحدة الأميركية حصارا اقتصاديا على الخرطوم قبل نحو 20 عاما، أوقفت الدول الأوربية تعاملها المصرفي المباشر مع السودان.

وبرغم انهاء واشنطن العقوبات الاقتصادية أواخر العام الماضي الا أن أوربا لازالت تتهيب فتح اعتمادات مباشرة كما لا يتم اجراء معاملات مالية مع البنوك في السودان الذي لازال موضوعا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واجتمع محافظ بنك السودان محمد خير الزبير الاثنين بالسفيرة الفرنسية يرافقها المستشار الاقتصادي للسفارة في الخرطوم بجانب الرئيس التنفيذي لبنك انتر برايسس الفرنسي وممثل لبنك دولو باك.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن بلاتمان التأكيد على عمق العلاقات الثنائبة بين فرنسا والسودان لا سيما في الجوانب الاقتصادية والثقافية، وأشارت الى أنهم "بصدد التعامل المباشر مع السودان عبر الشركات والبنوك".

وأبدى ممثل بنك دولو باك."رغبتهم الأكيدة في فتح حسابات مع المصارف السودانية للتحاويل والاعتمادات".

بدوره رحب محافظ بنك السودان بالوفد الفرنسي وبمبادرة فتح حسابات للبنوك السودانية وبالعمل كمراسلين للجهاز المصرفي السوداني؛ خاصة فى مجال فتح الاعتمادات مباشرة مع البنوك الفرنسية.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في السودان.