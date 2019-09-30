فرنسا تعرض استضافة مؤتمر لديون السودان فور مغادرته قائمة الإرهاب

باريس 30 سبتمبر 2019 - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا مع الدائنين الدوليين للسودان من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون، فور رفع الولايات المتحدة اسم البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، معلنا تقديم 60 مليون يورو للحكومة الانتقالية في السودان.

ماكرون استقبل حمدوك في قصر الإليزيه ..الاثنين 30 سبتمبر 2019

وفي مسعى لتحقيق الاستقرار وإصلاح اقتصاد أعطبته سنوات العقوبات الأميركية وسوء الإدارة الحكومية إبان حكم عمر البشير الذي دام لثلاثين عاما، تجري الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك محادثات مع واشنطن لرفع السودان من القائمة.

وحدد ماكرون ثلاثة أولويات ستقوم فرنسا بدعمها وهي تحقيق السلام والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نظام مدني ديمقراطي عبر انتخابات بحلول ٢٠٢٢ .

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حمدوك في باريس "فور اتخاذ الأميركيين قرارهم، سيكون بوسعنا إعادة هيكلة الدين معا".

وأضاف "قررت أن تستضيف فرنسا مؤتمرا دوليا مع الدائنين الدوليين من القطاعين الخاص والعام".

لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

وقال ماكرون "التوقيت الدقيق للمؤتمر سيتوقف على توقيت رفع العقوبات".

ووعد الرئيس الفرنسي بتقديم 60 مليون يورو لدعم الفترة الانتقالية في السودان،منها ١٥ مليون يورو سيتم اعتمادها خلال الأسابيع المقبلة عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.

لافتا الى أن"الثورة السودانية تلهم أفريقيا والعالم".

وقال ماكرون "سنواصل دعوة الولايات المتحدة إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

من جهته، قال حمدوك إن بلاده تقدر الدعم الفرنسي للخرطوم، مضيفا "نحن شعب مسالم، ودعم الإرهاب ارتبط بالنظام السابق.. بثورتنا نضع الخطوات الأولى لعودة السودان إلى المحيط الدولي".

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أبدى حمدوك أمله في أن يتوصل السودان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "قريبا جدا".

ويعجز السودان طلب مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين لأن الولايات المتحدة مازالت تصنفه كبلد راع للإرهاب.

وكان مسؤول أميركي كبير قال في أغسطس إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان بحقوق الإنسان وحرية التعبير والسماح بوصول المساعدات الإنسانية قبل أن توافق على رفع البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي سياق آخر، قال ماكرون إن حكومته ساعدت في عقد اجتماع جمع يوم الأحد حمدوك بعبد الواحد نور الموجود في فرنسا.

وأضاف مخاطبا حمدوك أن "قراركم بالموافقة على عقد هذا اللقاء قرار جيد، وأعتقد أن المرحلة التي تم تخطيها أمس هي مرحلة أساسية".

وقال حمدوك "أعتقد أننا نخطو حاليا الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح نحو هذا السلام، وفرنسا هي البلد الوحيد القادر على جمعنا، والدليل على ذلك اللقاء الذي قمتم بتنظيمه مع عبد الواحد نور".

وأضاف أن المحادثات مع نور كانت معمقة جدا، وأنه كان مقررا أن يكون لنصف ساعة، لكنه امتد إلى ثلاث ساعات، وتم خلاله بحث إمكانيات الحل وترسيخ السلام.