فرنسا: رفع السودان من قائمة الارهاب يتطلب التعاون مع واشنطن

الخرطوم 27 مارس 2018 ـ قالت سفيرة فرنسا لدى الخرطوم، ايمانويل بلاتمان، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب بعض تعاون الخرطوم مع واشنطن.

سفيرة باريس لدى الخرطوم تدلي بتصريحات عقب اجتماعها برئيس الوزراء السوداني.. الأربعاء 7 مارس 2018

والمعروف أن الولايات المتحدة الأميركية تصر منذ العام 1997 على وضع السودان في قائمتها السوداء باعتباره واحدا من عدة دول ترعى الإرهاب وتسهل عبور مئات العناصر المتشددة الى بعض الدول المتاخمة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني ونشاطا لافتا لعناصر متطرفة.

وأكدت ايمانويل أن بلادها ستقف مع السودان بشأن الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن فرنسا تدعم كافة الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق السلام بالسودان.

وقالت بلاتمان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الثلاثاء إنه "يجب على السودان التعاون مع واشنطن حول قائمة الإرهاب باعتبار أنها قائمة أميركية".

ودعت للتوصل لحل لكافة القضايا بين الخرطوم وواشنطن.

وأضافت "بالتأكيد بعد رفع الحظر الاقتصادي عن الخرطوم سيكون من الجيد إزاحة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وهو ما يتطلب بعض الإجراءات والخطوات التي تعتمد على التعاون بين البلدين".

وينتظر أن تبدأ الخرطوم وواشنطن في مقبل الأيام حوارا ثنائيا لبحث كيفية شطب السودان من القائمة السوداء، بعد أن أفضت مباحثات طويلة انتهت في خواتيم العام الماضي لإنهاء العقوبات القسرية الآحادية التي كانت تفرضها الولايات المتحدة على السودان لنحو عشرين عام.