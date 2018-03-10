فرنسا: مساع لإقناع معارضي الحكومة السودانية بالتفاوض

الخرطوم 10 مارس 2018- كشفت دبلوماسية فرنسية بالخرطوم عن تحركات تقودها بلادها لإقناع معارضين سودانيين بالجلوس على مائدة تفاوض تتوج بتحقيق السلام في البلاد.

سفيرة باريس لدى الخرطوم تدلي بتصريحات عقب اجتماعها برئيس الوزراء السوداني.. الأربعاء 7 مارس 2018

وأكدت سفيرة فرنسا لدى الخرطوم مانويلا بلتمان أن باريس ترغب في المشاركة مع المجتمع الدولي والإقليمي والآلية الأفريقية رفيعة المستوى لحل أزمات السودان وفق خارطة الطريق الأفريقية.

وتجئ تصريحات الدبلوماسية الفرنسية قبل أيام من اجتماع لقوى (نداء السودان) في العاصمة الفرنسية التي يفترض ان نعقد في الفترة من 13 إلى 16 ماريس الحالي، وبعد لقاءات متوالية جمعتها بنافذين في الحكومة السودانية بينهم رئيس الوزراء بكري حسن صالح.

وقالت السفيرة في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية السبت، "إن بلادها تسعى لإقناع الأطراف السودانية للجلوس في طاولة المفاوضات لإحلال السلام بالسودان".

وأوضحت أن فرنسا لديها رغبة كبيرة لقبول وحث الأطراف السودانية لعملية المفاوضات وصولاً لتحقيق السلام، مؤكدة أن بلادها تدعم كافة الجهود العالمية لتعزيز التنمية في كل المجالات.

ووصفت مانويلا العلاقات السودانية الفرنسية بأنها متميزة وتشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مبينة أنها أجرت عدد من اللقاءات مع الحكومة السودانية بهدف تحقيق سلام دائم بالبلاد.

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية حامد ممتاز التقى الدبلوماسية الفرنسية الخميس الماضي، وكرر مطالبة باريس باستخدام نفوذها الدولي لحث الحركات المسلحة على الانخراط في مفاوضات السلام.