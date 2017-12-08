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فريق أفريقي يصل دارفور للتحقيق حول إنطلاق مسلحين من جنوب السودان

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الضعين 8 ديسمبر 2017 ـ وصل فريق من الاتحاد الأفريقي، الجمعة، إلى ولاية شرق دارفور للتحقيق في شكاوى للحكومة السودانية حول تحركات للمجموعات المسلحة إنطلاقا من أراضي دولة جنوب السودان في أوقات سابقة.

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مدرعات غنمتها القوات المسلحة في معارك دارفور الأخيرة .. صورة من صفحة جهاز الأمن على (فيس بوك) ـ مايو 2017

ونقلت وكالة السودان للأنباء أن الوفد الأفريقي الذي وصل الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، معني بحلحلة المشاكل بين الدول، وكان في استقباله بمطار الضعين وزير الصحة بالولاية هاشم سليمان الوقيع.

وأكدت الوكالة الرسمية أن "زيارة فريق الاتحاد الأفريقي تهدف الى التحقيق في الأحداث التي وقعت في أوقات سابقة بمنطقة (عشيراية) التي تقع بمحلية ياسين بولاية شرق دارفور، من قبل حركات دارفور المسلحة التي تحركت من منطقة تمساحة قادمة من جنوب السودان وجعلت هذه المنطقة ممراً لها".

وعقد الفريق الأفريقي اجتماعا مشتركا مع لجنة أمن الولاية بأمانة الحكومة في الضعين حيث قدم له عرض مدعوم بالصور والمعلومات عن تحرك الحركات المسلحة وكيفية دخولها بوابة الولاية ومن اين تتلقى عتادها العسكري.

وقدم رئيس الفريق وأعضاؤه بعض الأسئلة والاستفسارات لمزيد من إلقاء الضوء على المعلومات الواردة والإيضاح حول الأحداث.

كما التقى فريق الاتحاد الأفريقي بعض المواطنين المحليين بالمنطقة للتأكد من المعلومات التي وصل من أجل جمعها عن الاحداث الفائتة بمنطقة (عشيراية).

وبعد أشهر من انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 قدمت وزارة الخارجية السودانية شكاوى لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بدخول قوات عسكرية لحركة العدل والمساواة إلى أراضي دولة جنوب السودان.

وفي أبريل 2015 اتهمت الحكومة السودانية جوبا بدعم وإيواء متمردين لحركة العدل والمساواة تسللوا إلى دارفور حيث ألحق بهم الجيش السوداني هزيمة في منطقة "النخارة" بولاية جنوب دارفور.

كما كررت الخرطوم ذات الاتهامات في مايو الماضي إثر معارك متزامنة بولايتي شرق دارفور وشمال دارفور مع حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي "منشقون من حركة عبد الواحد نور".



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