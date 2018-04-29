فريق (إيقاد) في جنوب السودان لإجراء مشاورات حول عملية السلام

جوبا 29 أبريل 2018 ـ من المتوقع أن يصل فريق من الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) إلى جوبا يوم الأحد لإجراء مشاورات مع سلطات البلاد، حسبما كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى السبت. وتركز المناقشات بشكل رئيسي على عملية تنشيط السلام رفيعة المستوى.

الجلسة الافتتاحية لقمة "إيقاد" الطارئة حول الصراع بجنوب السودان في أديس أبابا ـ 6 نوفمبر 2014

وقال زير الإعلام مايكل ماكوي إنهم يرحبون بفريق الإيقاد.

وأعلنت الكتلة الإقليمية الخميس تأجيل محادثات السلام إلى 17 ـ 21 مايو، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت للسماح لمواصلة إشراك مختلف الأطراف المشاركة في محادثات السلام.

وفي الوقت نفسه رحبت منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم بقرار الكتلة الإقليمية بإشراك الأطراف المتفاوضة في جنوب السودان بشكل مباشر في المسائل المتعلقة بالحلول الوسطى الفعالة قبل مرحلة منتدى إعادة التنشيط.

وقالت المنظمة في بيان "من الرائع أن تستجيب الإيقاد لمراجعاتنا من أجل الضغط على الأطراف المتفاوضة في جنوب السودان لتقديم تنازلات فعالة".

وحثت قادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على الضغط على جيران جنوب السودان ضد تعزيز مصالحهم وتجاهل الحرب في الدولة الوليدة.

وأضافت "تحث منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم قيادة الإيقاد على أن تكون شفافة في إبقاء جنوب السودان على اطلاع على أي تطور نحو تحقيق السلام لجنوب السودان"، في حين حثت الكتلة الإقليمية على إصدار بيانات عامة بعد التشاور مع كل من الأطراف المتفاوضة.