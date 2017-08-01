فريق خبراء أممي يتقصي تورط جهات دولية في معارك دارفور الأخيرة

الفاشر 1 أغسطس 2017 - وصل ولاية شمال دارفور، الثلاثاء، فرق من خبراء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة للوقوف على الأوضاع عقب الهجمات التي وقعت في الاقليم خلال مايو الماضي، والتقصي حول تورط جهات دولية فيه ومعرفة نواع الأسلحة والآليات التي تم ضبطها .

مدرعات غنمتها القوات المسلحة في معارك دارفور الأخيرة .. صورة من صفحة جهاز الأمن على الفيس بوك

وأعلن الرئيس السوداني ومسؤولون عسكريون ، عقب المعارك التي دارت بين الحكومة ومسلحي دارفور في ولايتي شرق وشمال دارفور، عن ضبط مدرعات مصرية كان يستخدمها المتمردون الذين تقول الخرطوم إنهم بادروا بشن هجمات على الولايتين بعد دخولهم من محورين في ليبيا ودولة جنوب السودان .

وقال منسق الفريق المكون من خمسة خبراء ، إنهم وصلوا دارفور لمراقبة التقدم المحرز في العملية السلمية، ومراقبة الأسلحة والمعوقات ومعرفة الوضع السياسي، ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، وأسماء القادة المتورطين في الهجوم الأخير على أجزاء من الولاية.

وأضاف إنهم يرمون للحصول علي معلومات حول " تورط جهات دولية أو متمردين في احداث وادي هور بغرض تضمينها في تقارير اللجنة الدورية التي ترفع للامم المتحدة دعما لجهود السودان في احلال السلام الشامل وانهاء الحرب الدائرة في دارفور".

وأشار الي ان اللجنة ت التي تكون من 5 خبراء بينهم سودانيين تُعنى بمتابعة عملية حظر الاسلحة والتقدم في الوضع الأمني بالمنطقة وحقوق الانسان.

وعقد الوفد، اجتماعاً مشتركاً مع والي شمال دارفور بالإنابة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، ولجنة أمن الولاية والأجهزة العدلية، ومدير إدارة السلام بوزارة الخارجية، وبحث جهود الحكومة لتحسين الوضع الأمني.

ودعا نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي لجنة الخبراء للمساهمة في دعم الجهود الرسمية ومنع الدعم الخارجي للحركات المتمردة ، كما قدم تنويراً للوفد حول جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وردا على تساؤلات اللجنة حول الأحداث الاخيرة بـ(وادي هور) اكد المسؤول الحكومي، امتلاكهم المستندات والوثائق التي تؤكد تورط جهات دولية في دعم الحركات بالسلاح والذخائر والعربات المدرعة واستخدامها لنسف الأمن وزعزعة استقرار دارفور.

وقال بريمة في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان الوفد سيقف ميدانيا علي الاسلحة والمعدات التي تم ضبطها بواسطة القوات المسلحة من المتمردين في معارك (وادي هور) الأخيرة وتقديم تقارير حولها للامم المتحدة.

وأحاط بريمة اللجنة بقرار الحكومة القاضي بتكوين لجنة قومية لجمع السلاح من دارفور، وتقنين السلاح مؤكدا أنها ستبدأ نشاطها قريباً، حاثا الفريق الأممي على دعم فرق جمع السلاح فنياً ولوجستياً.