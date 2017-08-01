 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 1 آب (أغسطس) 2017

فريق خبراء أممي يتقصي تورط جهات دولية في معارك دارفور الأخيرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الفاشر 1 أغسطس 2017 - وصل ولاية شمال دارفور، الثلاثاء، فرق من خبراء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة للوقوف على الأوضاع عقب الهجمات التي وقعت في الاقليم خلال مايو الماضي، والتقصي حول تورط جهات دولية فيه ومعرفة نواع الأسلحة والآليات التي تم ضبطها .

JPEG - 31.8 كيلوبايت
مدرعات غنمتها القوات المسلحة في معارك دارفور الأخيرة .. صورة من صفحة جهاز الأمن على الفيس بوك

وأعلن الرئيس السوداني ومسؤولون عسكريون ، عقب المعارك التي دارت بين الحكومة ومسلحي دارفور في ولايتي شرق وشمال دارفور، عن ضبط مدرعات مصرية كان يستخدمها المتمردون الذين تقول الخرطوم إنهم بادروا بشن هجمات على الولايتين بعد دخولهم من محورين في ليبيا ودولة جنوب السودان .

وقال منسق الفريق المكون من خمسة خبراء ، إنهم وصلوا دارفور لمراقبة التقدم المحرز في العملية السلمية، ومراقبة الأسلحة والمعوقات ومعرفة الوضع السياسي، ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، وأسماء القادة المتورطين في الهجوم الأخير على أجزاء من الولاية.

وأضاف إنهم يرمون للحصول علي معلومات حول " تورط جهات دولية أو متمردين في احداث وادي هور بغرض تضمينها في تقارير اللجنة الدورية التي ترفع للامم المتحدة دعما لجهود السودان في احلال السلام الشامل وانهاء الحرب الدائرة في دارفور".

وأشار الي ان اللجنة ت التي تكون من 5 خبراء بينهم سودانيين تُعنى بمتابعة عملية حظر الاسلحة والتقدم في الوضع الأمني بالمنطقة وحقوق الانسان.

وعقد الوفد، اجتماعاً مشتركاً مع والي شمال دارفور بالإنابة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، ولجنة أمن الولاية والأجهزة العدلية، ومدير إدارة السلام بوزارة الخارجية، وبحث جهود الحكومة لتحسين الوضع الأمني.

ودعا نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي لجنة الخبراء للمساهمة في دعم الجهود الرسمية ومنع الدعم الخارجي للحركات المتمردة ، كما قدم تنويراً للوفد حول جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وردا على تساؤلات اللجنة حول الأحداث الاخيرة بـ(وادي هور) اكد المسؤول الحكومي، امتلاكهم المستندات والوثائق التي تؤكد تورط جهات دولية في دعم الحركات بالسلاح والذخائر والعربات المدرعة واستخدامها لنسف الأمن وزعزعة استقرار دارفور.

وقال بريمة في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان الوفد سيقف ميدانيا علي الاسلحة والمعدات التي تم ضبطها بواسطة القوات المسلحة من المتمردين في معارك (وادي هور) الأخيرة وتقديم تقارير حولها للامم المتحدة.

وأحاط بريمة اللجنة بقرار الحكومة القاضي بتكوين لجنة قومية لجمع السلاح من دارفور، وتقنين السلاح مؤكدا أنها ستبدأ نشاطها قريباً، حاثا الفريق الأممي على دعم فرق جمع السلاح فنياً ولوجستياً.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

التحرير والتحريف أو الصحافة والتصحيف 2017-08-01 17:37:15 مصطفى عبد العزيز البطل musafabatal@msn.com (1) ليس مرة ولا مرتين ولا ألف مرة تتخطف الوسائط التواصلية فكرة أو رأياً او خبراً أو عنوانا، فتسلخه سلخا، وتبتره بترا. تنتزعه من سياق جسده الأصل، وقد تضيف اليه او تنقص. ثم (...)

مبارك المهدي: ماذا جرى؟ (5) 2017-07-30 20:11:35 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com يقدم السيد مبارك المهدي في كتابه (ماذا جرى: أسرار الصراع السياسي في السودان)، أسانيد وفيرة من معلومات صلبة وقرائن وموجهات وتحليلات تؤكد ان انقلاب الجبهة الاسلامية القومية في (...)

مبارك المهدي ماذا جرى ؟ (4) 2017-07-27 16:52:57 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) يرد ضمن صفحات كتاب (ماذا جرى: أسرار الصراع السياسي في السودان)، الذي دفع به الى المكتبة السياسية السودانية السيد مبارك المهدي، معلومات دقيقة عن ملابسات مذكرة القوات (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.