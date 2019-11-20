فريق طبي من فيتنام يتوجه الى دولة جنوب السودان

جوبا 20 نوفمبر 2019- توجه فريق طبي فيتنامي إلى جنوب السودان الثلاثاء لتقديم خدمات كجزء من مهمة قوات حفظ السلام في الدولة الوليدة.

طبيب فيتنامي يحمل طفله قبل المغادرة الى جنوب السودان 19 نوفمبر 2019

وخضع الأطباء البالغ عددهم 63 إلى تدريبات مكثفة لمدة عامين قبل التحرك لاستبدال مجموعة من زملائهم بالمستشفى الميداني الفيتنامي بجنوب السودان.

وقال العقيد نغوين نوه كان، نائب مدير إدارة عمليات حفظ السلام في فييتنام، "تم تدريب جميع الأطباء على تشخيص وتوفير العلاج في حالات الطوارئ للمرضى المصابين بإصابات خطيرة وإعداد المرضى للإسعافات الجوية لتوفير أفضل رعاية صحية لقوات حفظ السلام والسكان المحليين".

ووفقا للمسؤول فإن الاستعدادات تجري أيضا لإرسال مجموعة طبيبة ثالثة يبلغ قوامها 70 شخصا إلى جنوب السودان.

والشهر الماضي تلقى المستشفى الميداني الفيتنامي الذي تم افتتاحه العام الماضي الإشادة عقب النجاح في إجراء 1،880 عملية لمرضى من بينهم مرضي كانوا في حاجة إلى علاج مكثف.

وانضمت فيتنام إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العام 2014. وأرسلت موظفين وضباط إلى عدد من الدول الأفريقية من بينها أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.