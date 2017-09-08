فريق فني من بيلاروسيا يصل السودان لبحث الاستثمار الزراعي والحيواني

الخرطوم 8 سبتمبر 2017 ـ كشف وزير الزراعة والغابات السوداني عبد اللطيف عجيمي، الجمعة، عن زيارة مرتقبة لفريق فني من بيلاروسيا للسودان في 20 سبتمبر الحالي.

البشير وألكسندر لوكاشينكو عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين السودان وبيلاروسيا ـ الثلاثاء 17 يناير 2017 (تصوير عثمان محمد عثمان)

وبحسب الوزير الزراعة لوكالة السودان للأنباء، فإن الوفد البيلاروسي سيلتقي الخبراء والفنيين في وزارتي الزراعة والغابات، والثروة الحيوانية والسمكية للتباحث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمجالي الزراعة والثروة الحيوانية.

وأوضح أن الجانب البيلاروسي مهتم بالاستثمار في مجالات الآلات والمعدات الزراعية ومشروعات الألبان وإنتاج اللحوم والتخزين الزراعي بأوجهه المختلفة.

وأبان عجيمي أن هناك عددا من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سيتم تفعيلها وتجديدها، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المباحثات سيتم تحديد موعدا لزيارته لبيلاروسيا مع وزير الثروة الحيوانية.

واتفق السودان وبيلاروسيا في يناير الفائت على تنشيط التعاون فى مجالات النفط والزراعة والصناعة والتجارة، بعد زيارة غير مسبوقة للرئيس البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو للخرطوم أجرى خلالها مباحثات مع نظيره السوداني الرئيس عمر البشير.

ويوم الأربعاء أعلن رئيس البرلمان السوداني، بعد زيارة لبيلاروسيا، التوصل الى تفاهمات مع بيلاروسيا قضت بترفيع مستوى التبادل الدبلوماسي لدرجة السفير، بما يمهد لتنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها مؤخرا بين البلدين.

إلى ذلك يشارك السودان في أعمال الدورة (13) لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للدول الأطراف للتصحر والتغير المناخي الذي بالصين في الفترة من 10 ـ 11 سبتمبر بوفد يرأسه عبد اللطيف عجيمي وزير الزراعة والغابات.

وكشف عجيمي، الذي سيغادر إلى بكين يوم السبت، أنه سيلتقي خلال زيارته الصين وزير الزراعة الصيني لبحث سبل أوجه التعاون المشترك وكيفية انفاذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وتشهد الزيارة بحث المشروعات الاستثمارية التي تم عرضها من ولايات السودان على الصين للاستثمار فيها بجانب إجراء مشاورات مع المؤسسات العاملة في مجال التقانات الزراعية.