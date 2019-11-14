فريق كرة قدم نسائي من جنوب السودان يشارك في سيكافا لأول مرة

جوبا 14 نوفمبر 2019- يشارك فريق كرة قدم نسائي من جنوب السودان في دوري أبطال شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) لأول مرة في تاريخه بالعاصمة التنزانية دار السلام.

عضو مجلس السيادة عائشة موسى ووزيرة الرياضة لينا الشيخ أثناء مشاركتهن أول مباراة لكرة القدم النسائية في الخرطوم 30 سبتمبر 2019 (رويترز)

وأفاد بيان للاتحاد كرة القدم في الدولة الوليدة على موقعه بالإنترنت إن فريق الكرة النسائي هو الأول الذي يخوض هذه المنافسة حيث وضعت القرعة جنوب السودان في المجموعة (أ) التي تضم فرق من تنزانيا وبورندي وزنجبار.

وسيؤدي الفريق اول مبارياته ضد فريق كليمنجارو كوينز بملعب عزام في 14 نوفمبر 2019.

وتنطلق بطولة كأس التحدي للسيدات خلال الفترة من 14 حتى 23 من نوفمبر الجاري،