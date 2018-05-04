فريق لمجلس السلم والأمن الأفريقي يزور السودان السبت

الخرطوم 4 مايو 2018 ـ يبدأ فريق من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي زيارة رسمية للسودان يوم السبت تستمر لخمسة أيام يلتقي خلالها بعدد من مسؤولي الحكومة ويزور إقليم دارفور.

جان بييرلاكروا (يسارالوسط)، ومفوض السلم والأمن بالإتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي (يمين)، يرافقهم الممثل الخاص المشترك لليوناميد، جيريمايا مامابولو (يمين الوسط) لدى وصولهم مطار الفاشر ..الاثنين 9 أبريل 2018 (صورة ليوناميد)

وقال وزير الخارجية بالإنابة السفير محمد عبد الله إدريس، إن الزيارة تأتي بغرض التعرف على تطورات الأوضاع والاستقرار والأمن الذي تشهده دارفور.

وذكر الوزير لوكالة السودان للأنباء أن برنامج الوفد الأفريقي يشمل زيارات دارفور.

وأشار إلى أن الوفد سيقف على النجاح الذي حققته الحملة القومية لجمع السلاح والأوضاع الإنسانية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

وانطلقت منذ سبتمبر 2017 حملة لجمع ونزع السلاح بإقليم دارفور، قالت الأمم المتحدة أنها أسفرت عن تحسن نسبي للأوضاع الأمنية في الإقليم الذي شهد حربا بين حركات مسلحة والحكومة منذ العام 2003.