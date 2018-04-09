فريق لمجلس اللوردات البريطاني يلتقي مسؤولين سودانيين بالخرطوم

الخرطوم 9 أبريل 2018 ـ ابتدر فريق من مجلس اللوردات البريطاني، الإثنين، لقاءاته بالمسؤولين في الخرطوم بوزير الخارجية السوداني، وتلقى تنويراً عن مجمل الأوضاع بالبلاد.

وفد مجلس اللوردات التقى وزير الخارجية السوداني بالخرطوم ..الإثنين 9 أبريل 2018

وبحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية بالإنابة جعفر سومي توتو فإن "وزير الخارجية إبراهيم غندور التقى بوفد مجلس اللوردات البريطاني برئاسة اللورد شيخ، وعدد من أعضاء المجلس، الذي يزور السودان حالياً".

وأشاد غندور بتجربة الحوار الاستراتيجي بين البلدين "لأنها أسهمت كثيراً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ورسمت معالم واضحة لتطوير العلاقات"، وأعرب عن أمله في عقد الجولة القادمة من الحوار بالخرطوم خلال أسبوعين.

وأشار التصريح إلى أن غندور قدم تنويراً حول الأوضاع السياسية الداخلية في السودان وسير تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني، كما تطرق إلى استتباب الأمن والسلام في أنحاء دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ولفت وزير الخارجية إلى قرار رئيس الجمهورية بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد لإتاحة الفرصة لمواصلة مسيرة السلام.

ودعا جميع القوى السياسية إلى المساهمة والمشاركة في الاستحقاقات القادمة والتي سيكون أحدها كتابة الدستور الدائم للبلاد، لافتاً إلى أن "الحكومة تصون كافة أشكال الحريات التي يكفلها الدستور".

وبحسب المتحدث فإن اللورد شيخ والوفد المرافق أكدوا متابعتهم للتطورات الايجابية التي تحدث في البلاد، مشيرين إلى أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع على مستجدات الأوضاع في السودان في كافة المجالات، كما تجيئ دعماً للسلام والاستقرار في البلاد والإقليم.