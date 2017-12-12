فريق مشترك يقيم الاحتياجات الإنسانية لجبل مرة يناير القادم

الخرطوم 12 ديسمبر 2017 ـ يجري فريق مشترك من الأمم المتحدة والحكومة السودانية مطلع يناير القادم تقييماً للاحتجاجات الانسانية بمنطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور.

نازحون من شرق جبل مرة في مخيم زمزم ..صورة لـ(سودان تربيون)

وبحسب مكتب لأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوشا) فإن مفوضية العون الإنساني الحكومية في السودان، طلبت من الشركاء في المجال الإنساني بولاية وسط دارفور إجراء تقييم مشترك ومتعمق للاحتياجات في محلية (روكرو) بجبل مرة لتحديد الاحتياجات والفجوات في الاستجابة الإنسانية الجارية".

وأفادت النشرة الدورية لـ (أوشا) أن البعثة المزمعة لإجراء التقييم ستكون عن طريق البر في مطلع يناير القادم لعدم توفر مرافقة مسلحة من بعثة (يوناميد) قبل هذا التاريخ، لتزامنه مع تناوب للقوات خلال شهر ديسمبر.

إلى ذلك كشف مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية عن تنفيذ حملة تطعيم موسعة في محلية شرق جبل مرة في محلية جنوب دارفور في أكتوبر الماضي.

وجرى تحصين ما يقرب من 4 آلاف طفل دون العام، من 128 قرية في المنطقة بمختلف اللقاحات الروتينية.

وأشار لوجود أطفال في 32 قرية في المنطقة لم يتم التوصل إليهم بسبب المخاوف الأمنية.

ومن المقرر تنظيم جولتين أخريين من أنشطة التطعيم خلال الأسابيع القادمة، وفقا لما ذكرته وكالات الإغاثة.