فريق من برنامج الغذاء العالمي واليونسيف يزور جنوب كردفان

الخرطوم 30 أكتوبر 2018 ـ يزور وفد من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونسيف والسفير السويدي ولاية جنوب كردفان يوم الإثنين المقبل للوقوف على عمليات العون الإنساني وعمل المنظمات بالولاية.

وقال مفوض العون الإنساني بالولاية خضر طويل حسين إن الوفد يضم السفير السويدي والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ونائب ممثل منظمة اليونسيف.

وأوضح حسين للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الثلاثاء، أن الزيارة تتعلق بتفقد العمل الإنساني مع المنظمات في الولاية وزيارة مشاريع النازحين (مراكز التغذية ومحطة المياه وغيرها من المشاريع).

إلى ذلك أشار المفوض إلى زيارة وفد من المركز القومي لإزالة الإلغام لمحليات كادقلي، أبو كرشولا، دلامي، والريف الشرقي للتأكد من خلوها من الألغام.