فريق من برنامج الغذاء العالمي واليونسيف يزور جنوب كردفان

الخرطوم 30 أكتوبر 2018 ـ يزور وفد من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونسيف والسفير السويدي ولاية جنوب كردفان يوم الإثنين المقبل للوقوف على عمليات العون الإنساني وعمل المنظمات بالولاية.
وقال مفوض العون الإنساني بالولاية خضر طويل حسين إن الوفد يضم السفير السويدي والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ونائب ممثل منظمة اليونسيف.
وأوضح حسين للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الثلاثاء، أن الزيارة تتعلق بتفقد العمل الإنساني مع المنظمات في الولاية وزيارة مشاريع النازحين (مراكز التغذية ومحطة المياه وغيرها من المشاريع).
إلى ذلك أشار المفوض إلى زيارة وفد من المركز القومي لإزالة الإلغام لمحليات كادقلي، أبو كرشولا، دلامي، والريف الشرقي للتأكد من خلوها من الألغام.
أخر الآراءالعصيان المدني .. نتاج العبقرية الشعبية 2018-10-28 23:16:25 بقلم : محمد عتيق تواصل تجارب الشعوب وتفاعلها ، اشتراكها في العام وانفرادها بالخاص ، هو القانون التاريخي الذي يجعل من تلك التجارب حالات إنسانية عامة ، تتجلي في الخاص منها الموروث المحلي لكل شعب وعبقريته وبالتالي إسهامه (...)
القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في منازعات السيادة على الإقليم (1) 2018-10-28 15:56:22 بقلم : د. فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com تلقيت مؤخراً في بريدي الالكتروني استفساراً عن القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في إطار النزاع السوداني - المصري على السيادة على مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور، (...)
المجموعات المسلحة : مصالحة بعصا العقوبات 2018-10-25 23:12:14 بقلم : سلمى التجاني (1) أكثر المتحمسين لتسويةٍ سياسة الآن، هو النظام نفسه.فقد ظل يعمل، عبر جهوده الدبلوماسية في منظموماتالأُمم المتحدة، وعلاقاته مع الدول ذات التأثير في قرارات هذه المنظمات، وبعض دول الجوار ذات (...)
المزيد