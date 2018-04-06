فشل السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول سد النهضة

الخرطوم 6 أبريل 2018 ـ فشل وزراء الخارجية والمياه وقادة الاستخبارات لدول السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي خلال اجتماع مارثوني بالخرطوم انفض في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

أعمال تشييد سد النهضة في أثيوبيا (صورة من سونا)

واستمر الاجتماع الفني الأول من نوعه بعد إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة في نوفمبر الماضي، منذ صباح الخميس وحتى الساعة 02:30 صباح الجمعة بتوقيت الخرطوم.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور "جلسنا منذ الصباح وناقشنا كثيرا من القضايا ولكن في النهاية لم نستطع الوصول الى توافق للخروج بقرار مشترك نكون قد اتفقنا عليه".

وأكد غندور في تصريحات صحفية أن النقاش كان بناءً وتفصيليا ومهما.

وأضاف "كان يمكن أن نخرج منه لنقدم إجابات شافية لكثير من التساؤلات ولكن هذا هو حال القضايا الخلافية في كثير من الأحيان تحتاج الى صبر وأناة وإرادة".

وتابع قائلا "نؤكد أن الصبر كان موجودا والأناة كانت حاضرة وأيضا الإرادة كانت حاضرة ولكن كنا نحتاج إلى وقت أطول للوصول الى توافق".

وأشار إلى أن الاجتماع أحال القضية إلى وزراء المياه والجهات الفنية على أن تلتئم الجهات السياسية والاستخباراتية متى ما رأى ذلك وزراء المياه.

ورفض غندور للصحفيين تحديد ماهية الخلافات حول سد النهضة، مشيرا إلى أن الأطراف ستتفق على موعد الجولة القادمة لاحقا، وزاد "الخلافات لا استطيع أن أحددها هنا ولكن الإرادة للتوافق موجودة".

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه، وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وتعول إثيوبيا على السد في دفع التنمية، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشدد على أنه لن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.

وشدد غندور أن اجتماع الخرطوم جاء بناءً على توجيه قادة الدول الثلاث لدى اجتماعهم بأديس أبابا في يناير الماضي على هامش مؤتمر القمة الأفريقي بأن يكون الديدن هو التعاون لأجل مصلحة شعوب المنطقة.