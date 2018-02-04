 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 4 شباط (فبراير) 2018

فشل مفاوضات المنطقتين في التوصل لاتفاق وقف عدائيات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 فبراير 2018- أخفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان -قيادة عبد العزيز الحلو في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية.

JPEG - 77.4 كيلوبايت
امبيكي يتوسط رئيسا وفد الحكومة و (الشعبية) بعد التوقيع على بيان مشترك .. الأحد 4 فبرير 2018 (سونا)

وقررت آلية الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو أمبيكي تعليق الجولة الى وقت يحدد في وقت لاحق.

وركزت الجولة الحالية التي عقدت لثلاث أيام فقط على بحث وقف العدائيات بعيدا عن القضايا الخلافية الأخرى.

وتمسك وفد الحكومة بأن يكون وقف العدائيات ممهدا الى وقف دائم لإطلاق النار يسهل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وفي المقابل شدد وفد الحركة الشعبية على أن يقتصر الاتفاق على الترتيبات الأمنية، مؤكدين عدم الاستعداد لبدء مفاوضات سياسية كما تمسك مفاوضي الحلو بأهمية نقل المساعدات من خارج الحدود.

وبحسب بيان مشترك للوفدين والوساطة الأفريقية فإن الطرفان جددا التزامهما بالتوصل الى سلام دائم والمحافظة على المبادرات الآحادية بوقف إطلاق النار ووقف العدائيات لمصلحة مواطني المنطقتين.

وأضاف البيان الصادر عن الوساطة " قرر الطرفان البحث عن طرق لمعالجة القضايا العالقة للوصول إلى مفاوضات ناجحة".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مصر: حافية على جسر الأوهام (2) 2018-02-04 17:29:29 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) ماذا كنا نقول عن أولئك السادرين في سمادير الأوهام؟ هل ذكرنا أن دولة عربية محورية هي من طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يذهب إلى مكان إقامة الرئيس عمر البشير (...)

بابا قاسم ولا ضير 2018-02-02 19:12:32 مجدي الجزولي (1) تعرَّض البروفسير قاسم بدري لهجمة شرسة من نفر من المثقفين وأصحاب الرأي والمعلقين في وسائط التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع يظهر فيه هذا المعلم في موضع العنف. صفع البروفيسور طالبة من طالباته في جامعة (...)

في مسيرة الخلاص الوطني 2018-02-01 20:37:08 بقلم : سلمى التجاني قبل أن ينقضي يناير كانت ثورة الشعب ترسِّخ خطواتها في طريق الخلاص ، لذلك جاءت مسيرة الخلاص الوطني الكبرى أمس كتجربةٍ أكثر تطوراً لحراك السادس عشر والسابع عشر من يناير بولاية الخرطوم ، وإمتداد لمظاهرات (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.