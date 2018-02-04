فشل مفاوضات المنطقتين في التوصل لاتفاق وقف عدائيات

الخرطوم 4 فبراير 2018- أخفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان -قيادة عبد العزيز الحلو في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية.

امبيكي يتوسط رئيسا وفد الحكومة و (الشعبية) بعد التوقيع على بيان مشترك .. الأحد 4 فبرير 2018 (سونا)

وقررت آلية الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو أمبيكي تعليق الجولة الى وقت يحدد في وقت لاحق.

وركزت الجولة الحالية التي عقدت لثلاث أيام فقط على بحث وقف العدائيات بعيدا عن القضايا الخلافية الأخرى.

وتمسك وفد الحكومة بأن يكون وقف العدائيات ممهدا الى وقف دائم لإطلاق النار يسهل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وفي المقابل شدد وفد الحركة الشعبية على أن يقتصر الاتفاق على الترتيبات الأمنية، مؤكدين عدم الاستعداد لبدء مفاوضات سياسية كما تمسك مفاوضي الحلو بأهمية نقل المساعدات من خارج الحدود.

وبحسب بيان مشترك للوفدين والوساطة الأفريقية فإن الطرفان جددا التزامهما بالتوصل الى سلام دائم والمحافظة على المبادرات الآحادية بوقف إطلاق النار ووقف العدائيات لمصلحة مواطني المنطقتين.

وأضاف البيان الصادر عن الوساطة " قرر الطرفان البحث عن طرق لمعالجة القضايا العالقة للوصول إلى مفاوضات ناجحة".