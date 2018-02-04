فشل مفاوضات المنطقتين في التوصل لاتفاق وقف عدائيات

الخرطوم 4 فبراير 2018- أخفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان -قيادة عبد العزيز الحلو في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية.
- امبيكي يتوسط رئيسا وفد الحكومة و (الشعبية) بعد التوقيع على بيان مشترك .. الأحد 4 فبرير 2018 (سونا)
وقررت آلية الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو أمبيكي تعليق الجولة الى وقت يحدد في وقت لاحق.
وركزت الجولة الحالية التي عقدت لثلاث أيام فقط على بحث وقف العدائيات بعيدا عن القضايا الخلافية الأخرى.
وتمسك وفد الحكومة بأن يكون وقف العدائيات ممهدا الى وقف دائم لإطلاق النار يسهل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وفي المقابل شدد وفد الحركة الشعبية على أن يقتصر الاتفاق على الترتيبات الأمنية، مؤكدين عدم الاستعداد لبدء مفاوضات سياسية كما تمسك مفاوضي الحلو بأهمية نقل المساعدات من خارج الحدود.
وبحسب بيان مشترك للوفدين والوساطة الأفريقية فإن الطرفان جددا التزامهما بالتوصل الى سلام دائم والمحافظة على المبادرات الآحادية بوقف إطلاق النار ووقف العدائيات لمصلحة مواطني المنطقتين.
وأضاف البيان الصادر عن الوساطة " قرر الطرفان البحث عن طرق لمعالجة القضايا العالقة للوصول إلى مفاوضات ناجحة".
أخر الآراءمصر: حافية على جسر الأوهام (2) 2018-02-04 17:29:29 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) ماذا كنا نقول عن أولئك السادرين في سمادير الأوهام؟ هل ذكرنا أن دولة عربية محورية هي من طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يذهب إلى مكان إقامة الرئيس عمر البشير (...)
بابا قاسم ولا ضير 2018-02-02 19:12:32 مجدي الجزولي (1) تعرَّض البروفسير قاسم بدري لهجمة شرسة من نفر من المثقفين وأصحاب الرأي والمعلقين في وسائط التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر مقطع يظهر فيه هذا المعلم في موضع العنف. صفع البروفيسور طالبة من طالباته في جامعة (...)
في مسيرة الخلاص الوطني 2018-02-01 20:37:08 بقلم : سلمى التجاني قبل أن ينقضي يناير كانت ثورة الشعب ترسِّخ خطواتها في طريق الخلاص ، لذلك جاءت مسيرة الخلاص الوطني الكبرى أمس كتجربةٍ أكثر تطوراً لحراك السادس عشر والسابع عشر من يناير بولاية الخرطوم ، وإمتداد لمظاهرات (...)
المزيد