فصائل (الثورية) تقرر الاتحاد من جديد وعرمان يعتبرها (خطوة كبيرة)

قيادات الجبهة الثورية عقب قرار اعادة التوحد

الخرطوم 3 سبتمبر 2019- أعلنت فصائل الجبهة الثورية السودانية من العاصمة جوبا، الثلاثاء توحدها من جديد ، وقررت تسليم قيادة التنظيم لرئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي ادريس يحي.

وجاءت الخطوة في أعقاب اجتماعات مكثفة برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي يقود وساطة لتحقيق السلام في السودان.

وكانت خلافات قوية عصفت بوحدة الجبهة الثورية خلال أكتوبر من العام 2015، بسبب آلية انتقال الرئاسة، وانقسمت على إثر ذلك لفصيلين يترأس أحدهما مالك عقار بينما يقود الآخر جبريل إبراهيم قبل أن ينقل الأخير الرئاسة الى مني أركو مناوي.

وخلصت اجتماعات جوبا الى تسمية مالك عقار نائبا لرئيس الجبهة الثورية وجبريل إبراهيم أمينا عاما.

وينتظر أن تعقد الجبهة الثورية الأربعاء اجتماعا هاما برئيس دولة جنوب السودان سلفا كير.

واعتبر القيادي بالتحالف نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ياسر عرمان توحيد الجبهة الثورية "خطوة كبيرة في ظرف تاريخي جديد".

وقال في تصريح لـ "سودان تربيون" الثلاثاء إن القرار" جاء بدفع من رياح الثورة ونحن الان نتجه صوب السلام العادل وبناء دولة المواطنة بلا تمييز".

وأضاف "الجبهة الثورية الآن جاهزة للوصول الى سلام عادل وطي صفحة الحرب الاليمة مع وجوب المحاسبة لجميع من أجرموا في حق شعبنا".

وأشار الى أن الثورة السودانية انتجت وعي في كل انحاء السودان وخلقت مناخا جديدا من الوحدة بين مكونات الشعب السوداني ومناطقه وقومياته لا يجب التراجع عنه.

وتابع "صحيح أن دولة التمكين لازالت باقية ويجب ان نعمل على ازالتها ونحن على اعتاب مرحلة جديدة وذلك يستوجب وحدة الجبهة الثورية كفريق واحد ولذا تم الاستجابة لمناخ الثورة ومطالب شعبنا فاختارت الجبهة فريق عمل يقوده شاب من جيل جديد هو د. الهادي ادريس واختياره يأتي في وقت يأخذ فيه الشباب السوداني زمام المبادرة ويلعب دورا مؤثرا في الثورة".

ولفت عرمان الى الدور الفاعل الذي لعبته الجبهة الثورية في مرحلة اسقاط النظام، وتهيؤها الآن لدور أكثر فاعلية في العملية السياسية لافتا الى أن التنظيم من الأجسام المؤسسة لتحالف قوى "الحرية والتغيير" وان استبعادها أضر بالثورة وبالتحالف أولا.

وشدد عرمان على أهمية تجاوز تجارب الانتقال السابقة والعمل الجدي على ربط الديموقراطية بالسلام كحزمة واحدة.

وأردف " إذا لم تحل الحكومة القادمة قضية الحرب ستكون حكومة هشة واقتصاد الحرب لن يوفر الطعام لشعبنا والحرب ستخرب العلاقات الخارجية والنسيج الوطني".

وقال إن استكمال الثورة سيتوجب إقامة نظام جديد وهو ما يستدعي انخراط الجبهة الثورية في عملية سلمية تكون جزءا من العملية السياسية بشكل موحد.

ونبه الى أن الجبهة الثورية ستوحد الآن قوى اجتماعية جديدة وأنها مستعدة لتوحيد قوى اجتماعية ووطنية جديدة انتجتها الثورة.

وأضاف "نحن على استعداد للانتقال من صناديق الذخائر في الحرب التي فرضها النظام السابق الى صناديق الانتخابات كقوة بإمكانها الفوز برضى الجماهير".

وشدد ياسر على أن تنظيم الجبهة الثورية سيدعم مطالب الهامش على رأسها مطالب النساء والشباب وسيعمل على بناء سودان جديد.

ودعا من اسماهم القوى الحية للتحالف او الانخراط في صفوف الجبهة الثورية كتحالف يجب تطويره استراتيجيا.

ورأى ضرورة توقف عملية عزل الجبهة الثورية وعدم اشراكها أجهزة الحكم الانتقالي.

وأردف " هذا الوضع لن يؤدي الى نظام جديد، أجهزة الحكم الانتقالي يجب ان تنهي الحروب وتعكس صورة كل السودان لتستطيع ان لتكمل مهامها".

وأبدى ثقته في أن السلام سيسهم في انهاء الدولة العميقة وبناء ترتيبات امنية كذلك ستسهم فيه الثورية، كما دعا الى عملية اصلاح جذري في قيادة تحالف قوى "لحرية والتغيير" ليتمكن من تحقيق المطالب التي رفعتها الثورة.

ترحيب

وسارع تجمع قوى تحرير السودان الى الترحيب بقرار وحدة فصيلي الجبهة الثورية.

وقال رئيس التجمع الطاهر حجر في بيان تلقته "سودان تربيون" إن القرار يمثل دفعة مهمة في اتجاه توحيد قوى الكفاح المسلح بعد أن باتت الوحدة مطلبا شعبيا وضرورة ملحة لأجل احداث التغيير الكامل وتحقيق دولة المساواة والعدالة.

وأضاف "أيضا نبارك للرفاق مني أركو مناوي ومالك عقار اير لإقدامهم بكل شجاعة على التنازل عن رئاسة الجبهتين لتكون بذلك جبهة واحدة موحدة قوية بقيادة الرفيق الهادي ادريس".