فصائل الحركة الشعبية في جنوب السودان ترتب للتوحد

جوبا 8 أبريل 2018- كشف مسؤول رفيع في حكومة جنوب السودان أن فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان الثلاثة المختلفة ستعقد اجتماعاً لإعادة توحيد الحركة بجوبا في 19 أبريل الجاري.

نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني ايقا

وقال نائب رئيس البلاد جيمس واني إيقا ان اجتماع جوبا سيجمع الفصائل المختلفة في الحزب الحاكم بجنوب السودان.

وقال إيقا، وهو أيضا نائب رئيس كتلة الحركة الشعبية بقيادة الرئيس سالفا كير، إن زعيم فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان رياك مشار والأمين العام السابق للحركة الشعبية باقان أموم ستتم دعوتهم للاجتماع.

ولم تتمكن (سودان تربيون) من تأكيد ما إذا كان زعيم المتمردين مشار المحتجز حالياً في جنوب أفريقيا سيحضر الاجتماع.

وفي يناير 2015 وقع مندوبون من ثلاثة فصائل من حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقاً من 12 صفحة في أروشا بتنزانيا، حيث وضعوا خطوات رئيسية نحو إعادة توحيد الحزب.

وتأسست الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الحاكم في جنوب السودان، في البداية كجناح سياسي للجيش الشعبي لتحرير السودان. وانقسم الحزب في أعقاب الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد في منتصف ديسمبر 2013 إلى عدد من الفصائل.