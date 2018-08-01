فصائل المعارضة بجنوب السودان ستوقع اتفاق قسمة السلطة بالخرطوم

الخرطوم 1 أغسطس 2018 ـ قالت أطراف المعارضة في جنوب السودان إنها ستوقع على اتفاق الحكم وتقاسم السلطة في مراسم تنظمها الخرطوم الأحد القادم، بعد أن أبدت هذه الأطراف رفضها في وقت سابق.

وزير الخارجية السوداني يتوسط قيادات وقعت على اتفاق مبدئي لقسمة السلطة في جنوب السودان ..الأربعاء 25 يوليو 2018 (سونا)

وقال دينق ألور عن مجموعة المعتقلين السياسيين لإذاعة (صوت أميركا): "سنوقع على اتفاقية قسمة السلطة الأحد القادم مع بعض التحفظات".

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، أن الأطراف المعارضة بدولة جنوب السودان التي لم توقع على اتفاق ملف الحكم وتوزيع السلطة (مجموعة المعتقلين السياسين و ولام أكول وبعض فصائل مجموعة سوا) توافققت على أكثر من 80% من المقترحات التي قدمتها الوساطة السودانية والإيقاد.

وقال عضو وفد المعارضة المفاوض دينق مارك مايك إن "الوساطة توصلت إلى تفاهمات كبيرة حول قسمة السلطة والحكم".

وأوضح مايك أن الوساطة السودانية تبذل قصارى جهدها لإلحاق المجموعات الرافضة للتوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي في الخامس من أغسطس بحضور رؤساء دول الإيقاد.

وتقود الوساطة السودانية تحركات وجتماعات مكثفة مع أطراف جنوب السودان الرافضة لحثها على التوقيع.

وتلقى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الإثنين الماضي، دعوة من نظيره السوداني عمر البشير لحضور مراسم التوقيع على اتفاق ترتيبات الحكم ومشاركة السلطة.